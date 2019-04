Les galetes de dinosaure passen a ser de domini públic: qualsevol empresa les podrà fabricar

Un jutge mercantil de Barcelona ha denegat a l'empresa Artiach l'exclusivitat per comercialitzar galetes amb nom i forma de dinosaure, entenent que aquesta imatge "pertany al domini públic" i pot ser utilitzada per empreses competidores. En la sentència, el jutjat mercantil número 8 de Barcelona desestima la demanda que va presentar Artiach contra l'empresa La Flor Burgalesa per vendre unes galetes amb forma de dinosaures anomenades Galle-sauros que considerava suposaven una imitació del seu producte Dinosaurus.

Artiach sol·licitava al jutge que impedís a La Flor Burgalesa fabricar i comercialitzar galetes amb aquest nom i aquesta forma i que ordenés retirar el producte del mercat, així com destruir totes les unitats que quedessin en estoc. En la seva demanda, el fabricant considerava que les galetes Galle-sauros constituïen competència deslleial respecte al seu producte i induïa a confusió al consumidor, pel nom, la forma i els embalatges utilitzats per La Flor Burgalesa.

La sentència, que es pot recórrer davant l'Audiència de Barcelona, sosté que l'espècie dels dinosaures "no és, per si mateixa i en principi, apropiable i registrable, llevat que juntament amb la seva denominació o representació s'introdueixi algun element que singularitzant-la la transformi qualitativament".

En aquest sentit, el jutge tampoc considera que hi hagi una "semblança conceptual" entre tots dos tipus de galetes i recorda que Artiach no ha invocat en el judici "la protecció de marques tridimensionals que incorporin elements concrets, individualitzadors o peculiars dels dinosaures o de certes espècies de dinosaures".

Conflicte de propietat intel·lectual

La sentència descarta també semblança fonètica entre els productes en qüestió i conclou que "la comparació entre els vocables Dinosuarus (escrit com una sola paraula) i Galle-sauros (format per dues paraules separades) indica que no hi ha coincidència entre els seus noms.

A més, també ha tingut en compte que Dinosaurus no té la mateixa font de lletra ni els mateixos colors que la marca impugnada. El jutge argumenta en la sentència que la marca Dinosaurus no té "caràcter notori" al mercat espanyol a l'efecte de la llei de marques i rebutja l'existència d'il·lícits de competència deslleial per aprofitament indegut de la reputació aliena.

De fet, aquesta sentència aplica la mateixa doctrina que ja es va seguir en una altra disputa de marques al voltant d'una de les galetes més famoses del mercat: les Oreo. Aleshores la justícia espanyola també va donar la raó a l'empresa Gullón, a qui havia denunciat la multinacional Mondelez per imitar la forma del seu producte.