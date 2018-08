Les Balears lideren el rànquing de la benzina més cara

Els preus dels carburants s’han mantingut a l’alça durant dues setmanes consecutives i ara ja tornen a fregar el seu màxim des del gener. La pujada arriba just abans de la festivitat del 15 d’agost i en ple moment d’operacions sortida i tornada de vacances.

D’aquesta manera, ahir la gasolina sense plom 95 es va situar als 1,33 euros per litre, nou cèntims més cara que el que marcava al gener. De fet, aquest és el mateix nivell al qual va arribar al juny (vegeu el gràfic), quan va començar l’estiu.

El gasoil es va mantenir una mica per sota: ahir es va situar als 1,22 euros per litre, és a dir, set cèntims més que al gener (el mateix nivell que va assolir ja el mes passat). Tot i això, el preu del dièsel d’aquest mes encara no iguala el màxim al qual va arribar al juny, quan es va situar als 1,24 euros per litre, segons les dades recollides setmanalment en el Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Aquests augments han provocat que, en comparació amb les mateixes dates de l’any passat, ara la gasolina sigui gairebé un 14% més cara. La diferència en el cas del dièsel encara és més pronunciada: el litre de gasoil costa ara un 17% més.

Tot plegat fa que omplir un dipòsit mitjà (d’uns 55 litres) costi, aquestes vacances, 8,5 euros més que l’estiu passat en el cas del gasoil i 7,5 euros més si el cotxe és de gasolina. L’encariment dels carburants durant les últimes setmanes és un dels motius que han disparat la inflació a Espanya, que, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), ahir va arribar al 2,2% al conjunt de l’Estat.

Les Balears lideren, de llarg, el rànquing de la gasolina més cara, segons les dades del ministeri de Transició Ecològica. A les Illes, el litre de gasolina es va situar de mitjana als 1,38 euros aquest juliol, mentre que el litre de gasoil va arribar als 1,29.

El podi de comunitats amb un combustible més car el completen Astúries (amb 1,34 euros el litre de gasolina i 1,23 el de gasoil) i Galícia (amb 1,33 euros per litre de gasolina 95 i 1,24 euros en el cas del dièsel). Catalunya va ser al juliol la cinquena comunitat amb la gasolina més cara i la setena pel que fa al gasoil.

L’evolució d’aquests preus, els del sortidor, està directament vinculada a dos elements clau: el valor del barril de petroli Brent (el de referència a Europa) als mercats i les taxes que imposen tant el govern espanyol com les comunitats.

Eliminar les diferències

Així, el preu dels carburants a les benzineres reflecteix l’increment de la cotització del petroli durant l’últim any: el cru de tipus Brent ha pujat un 46%, dels 50 euros el barril de l’agost de l’any passat fins als gairebé 73 euros de dilluns passat.

D’altra banda, la diferència de preus entre territoris de l’Estat és fruit dels impostos. A Espanya, a més de l’IVA, els carburants també estan gravats per un impost sobre vendes minoristes i el d’hidrocarburs (en funció del combustible), que els encareixen entre 30 i 43 cèntims més per litre.

A més, les comunitats tenen un tram de l’impost d’hidrocarburs que no és homogeni: a Catalunya suposa 4,8 cèntims més, mentre que a Madrid, per exemple, només són 1,7. Aquestes diferències, però, desapareixeran a partir del gener perquè la taxa s’equilibrarà a l’alça per a totes les comunitats.