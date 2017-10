El grup carni gironí Terfrisa busca socis per salvar un deute de 100 M€

Terfrisa, un dels grans grups carnis de Catalunya, i la seva filial Carns Figueres van instar el preconcurs de creditors el setembre passat. Segons ha pogut saber l’ARA, ho van fer per les dificultats financeres que arrossegaven i amb l’objectiu d’intentar renegociar crèdits per un import d’uns 100 milions. L’operació podria suposar l’entrada en l’accionariat de nous socis industrials. Segons van confirmar fonts financeres, la companyia, que l’exercici passat va facturar 137 milions, pateix des de fa anys tensions de tresoreria a causa del sobreendeutament utilitzat per fer inversions i el minso aprofitament de les seves instal·lacions productives.

L’origen dels problemes és la nova planta de més de 100.000 metres quadrats estrenada el 2014 a Vilamalla, per a la qual la companyia gironina va invertir 57 milions d’euros en els terrenys i les obres de construcció i uns 11 milions més en maquinària (segons el valor comptable que consta als llibres de comptabilitat). Part d’aquesta inversió s’havia de finançar amb la venda dels terrenys on hi havia les antigues instal·lacions, ubicats a Salt i venuts a Reyal Urbis. Però la immobiliària va suspendre pagaments i va deixar a deure a Terfrisa més de deu milions d’euros. Alhora, Carns Figueres va invertir 15 milions per millorar unes altres instal·lacions sense tenir els recursos necessaris i va recórrer a préstecs.

Caiguda de facturació

A partir d’aquí, el grup va finançar la seva activitat amb descomptes comercials. Com que és una de les empreses del sector que pagava a més llarg termini els seus proveïdors, també havia d’assumir preus més cars. El resultat de tot plegat va ser una gran motxilla de deute, incapacitat per pagar-lo i una subocupació de la planta, que actualment treballa a un 40% de la seva capacitat. Està previst que la facturació del 2017 caigui de manera considerable.

Dels 95 milions que conformen l’endeutament total, uns 65 milions corresponen a més d’una quinzena de bancs. El principal afectat és el Banc Santander, que acumula 26 milions d’euros. Els proveïdors suporten 30 milions de factures impagades.

Les fonts consultades expliquen que Roca Junyent, el despatx que està assessorant Terfrisa per refinançar-se, intenta trobar socis que puguin entrar en el capital. Tanmateix, no es descarta que els deutors puguin convertir part del seu deute en participacions, tot i que aquest nou accionariat hauria de quedar molt diluït, ja que les famílies propietàries volen mantenir el control de la companyia. Actualment el 48% de les accions estan mans de la família Compte, i un altre 25% pertany a una branca dels Casademont que no era propietària de la firma càrnia del mateix nom -que va presentar concurs de creditors i va acabar sent adjudicada a l’aragonesa Piensos Costa-. La resta del capital està repartit entre un gran grup de petits i antics fabricants d’embotits, alguns dels quals ja no tenen activitat.

Amb la idea d’evitar el concurs de creditors, Terfrisa busca un conveni previ amb la banca, per la qual cosa negocia amb un grup de set entitats. L’objectiu és aconseguir quitances en el deute i participacions en el capital amb un pacte de recompra. També s’intenta incorporar a l’acord un període d’espera per donar oxigen al grup.