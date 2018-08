El govern italià vol que Atlantia quadrupliqui el fons per a les víctimes de Gènova

Després del revés que va rebre dilluns amb una davallada del 4,68% a la borsa italiana, aquest dimarts els mercats van oferir una jornada més plàcida al hòlding d’infraestructures italià Atlantia, que va experimentar un lleuger repunt del 3,72% al mercat borsari de Milà. Però mentre l’impacte econòmic amainava una mica, el front polític provocat per l’enfonsament del pont Morandi, a Gènova, es complicava encara més. I és que el primer ministre italià, Giuseppe Conte, va considerar insuficient l’oferta que dissabte va fer pública el conseller delegat de la concessionària, Giovanni Castellucci. Castellucci va anunciar la creació d’un fons de 500 milions d’euros per sufragar les “despeses immediates” de les víctimes directes de l’ensorrament del viaducte genovès registrat el 14 d’agost, però aquesta mesura no sembla suficent al govern.

Així ho va manifestar Conte en una entrevista al diari Il Corriere della Sera, editat a Milà, la principal ciutat del nord d’Itàlia . El primer ministre italià va titllar de “molt modesta” la xifra de 500 milions d’euros que Autostrade, filial d’Atlantia i concessionària de l’autopista A-10 -de la qual formava part el viaducte sinistrat-, preveu destinar al fons reservat per a les famílies de les víctimes i damnificats, sobretot en comparació amb els beneficis que la societat transalpina ha obtingut al llarg dels anys. De fet, va apuntar que “podria quadruplicar-se” o, fins i tot, arribar a “quintuplicar-se”.

Roma estudia sancions

Davant d’aquesta conjuntura, el govern de Roma va advertir que només acceptarà la quantia si respon a una “compensació parcial” per a les famílies de les 43 víctimes mortals que va causar l’ensorrament del pont de la ciutat genovesa, al nord-oest del país. Així, per si la situació no millora, l’executiu italià ja ha anunciat que està estudiant sancions per a Autostrade.

“Porto l’expedient a la meva bossa, i ha estat acompanyant-me els últims dies”, va etzibar Conte al rotatiu milanès quan va ser preguntat sobre les possibles multes a la concessionària.

A més, i pel que fa a la reconstrucció de la infraestructura, Conte va reconèixer que ja han rebut “ofertes per reconstruir el pont”. De fet, divendres passat, només tres dies després del sinistre, l’executiu ja anunciava l’inici dels tràmits per retirar a Autostrade la llicència per explotar l’autopista A-10. Una decisió que la mateixa companyia va corroborar aquest dilluns i contra la qual encara disposa de dues setmanes per presentar al·legacions.

No obstant això, i d’acord amb les declaracions de Giuseppe Conte al diari italià, no sembla que Autostrade tingui gaire marge de maniobra. I és que, respecte a una hipotètica nacionalització de la xarxa d’autopistes, el primer ministre va explicar al diari que actualment el govern està analitzant quina és la “millor manera de satisfer l’interès públic” per trobar una alternativa al que consideren una “mala privatització” i un “sistema de concessions mal bastit”.

Danys col·laterals

Mentrestant, l’enfonsament del pont Morandi ja ha ocasionat danys col·laterals en el sistema transport de mercaderies espanyol. Més de 9.000 camioners han hagut de trobar rutes alternatives a causa del sinistre i el consegüent tancament temporal de l’autopista A-10.

Són dades de la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (Fenadismer). Davant d’aquesta situació, les autoritats italianes van anunciar que habilitaven altres rutes alternatives per permetre als vehicles de mercaderies accedir a les regions del nord d’Itàlia, l’Adriàtic i el sud del país transalpí, així com arribar a països limítrofs: França, Suïssa i Alemanya. Pel que fa al trànsit local, el govern italià recomana utilitzar carreteres regionals o trams urbans i evitar l’autopista afectada. Ara bé, els vehicles més perjudicats són els que surten de la frontera francesa i es dirigeixen cap al sud de la península italiana. Per a aquests casos, les autoritats recomanen circular per l’A-10 i desviar-se poc abans d’arribar a Gènova, per agafar una via alternativa que implica recórrer fins a 100 quilòmetres més dels previstos.