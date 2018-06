El govern de Sánchez es compromet a no prorrogar les vies de peatge

El govern de Mariano Rajoy mai va acabar d’aclarir quin seria el futur de les autopistes de peatge a Espanya, tot i que el final de la concessió d’un grapat d’aquestes vies estava a tocar. Afirmava que no prorrogaria les concessions actuals, però no aclaria si les vies d’alta capacitat les assumiria l’Estat (amb peatge o sense) o si la seva explotació quedaria subjecta a un nou concurs públic i a continuar en mans de la iniciativa privada. L’exministre Íñigo de la Serna somiava en un pacte d’estat de cocció ràpida per evitar riscos i trobar la solució. Ahir el seu successor a la cartera, el socialista José Luis Ábalos, es va comprometre a “lluitar” perquè els peatges s’acabin un cop expirin les actuals concessions.

Si respecta el compromís pres ahir durant la clausura de l’Escola d’Estiu del PSC, la primera autopista que quedarà alliberada serà l’AP-1 entre Burgos i Armiñón. A la seva concessionària, Europistas, se li acaba el contracte al novembre. En el debat polític, el PSOE s’ha posicionat a favor d’un aixecament perpetu de barreres a les vies de gran capacitat, perquè sigui el pressupost de l’Estat el que assumeixi el finançament del seu cost. Els socialistes consideren que amb uns 500 milions d’euros es podria pagar el manteniment de totes les autopistes de peatge existents actualment. Però això suposa tensionar més els pressupostos i el dèficit públic i, sobretot, qüestionar el criteri de pagament per ús de la UE.

En la seva primera presència a Barcelona des que és ministre, Ábalos només va esmentar ahir una autopista, l’AP-7 en el seu tram entre Alacant i Tarragona. “Si el desembre del 2019 venç, el desembre del 2019 està alliberada”, va explicar que li havia dit a una persona que li va preguntar sobre l’assumpte. Però, segons el seu relat, a aquest interlocutor també li va dir una altra cosa: “Perquè això passi ens heu de votar, ens heu de donar suport”. No va aclarir si els socialistes, que tenen de marge fins a l’estiu del 2020 per convocar eleccions després de la moció de censura amb què han assaltat la Moncloa, hauran convocat uns nous comicis per aquelles dates.

Suposats aliats

Però el nou ministre de Foment sí que va afirmar que, per posar fi als pròxims peatges que vinguin, els han de “deixar fer-ho”. És a dir, no ho poden fer sols. El silenci del PP respecte a la solució definitiva és similar al de Ciutadans, que, malgrat el seu suport a la col·laboració público-privada, no ha donat pistes sobre què fer amb les autopistes i en el programa electoral amb què va anar a les últimes eleccions generals no hi ha cap referència als peatges. Units Podem aposta per una gestió pública de les vies de gran capacitat, però no tanca la porta a mantenir el petge segons l’autopista.

A les comarques catalanes hi ha un de cada cinc quilòmetres de peatge de tot Espanya. En un marge de tres anys caducaran els contractes d’explotació de tres autopistes de pagament (l’AP-7 en els trams nord i sud i l’AP-2) estatals. Però la Generalitat també haurà de prendre una decisió respecte a dues concessions de la qual és titular: la C-32 i la C-33. L’objectiu: no ampliar.