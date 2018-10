El govern Sánchez manté el greuge elèctric a Catalunya

Un grup d’empresaris catalans porten un parell d’anys denunciant una discriminació per la tarificació elèctrica que els fa perdre competitivitat. Ara aquests empresaris demanen als polítics catalans al Congrés que votin en contra de la validació del reial decret per a la transició energètica impulsat per la ministra Teresa Ribera si no corregeix aquesta situació. El conflicte ve de lluny, quan el PP -llavors al govern- l’any 2017 va pactar amb el PNB un model de peatges elèctrics que afavoria determinades indústries, bàsicament del País Basc.

Les entitats que han encapçalat aquesta lluita són l’Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Cecot, el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, el Centre Metal·lúrgic, la Confederació Catalana de la Fusta, la Federació Empresarial del Metall, el Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l’Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat i la Unió Empresarial Metal·lúrgica.

“En conjunt és un reial decret positiu”, destaca el president de Cecot, Antoni Abad, que lamenta que el redactat “deixa en desavantatge competitiu 4.450 empreses a Espanya, 3.277 de les quals són a Catalunya”.

El problema ve de la distribució de tarifes. El peatge 6.1A va d’1 quilovolt (kV) a 30, mentre que la que era la tarifa 6.1B, de 30 a 36 kV, queda ara inclosa en la tarifa 6.2, més barata. Els empresaris catalans demanen que perquè no hi hagi aquesta discriminació la tarifa 6.2 comenci a partir de 25 kV. Perquè, a més, aquestes empreses no poden escollir, ja que la xarxa de distribució a Catalunya és de 25 kV. Les entitats asseguren que el tall tarifari que es proposa suposarà un sobrecost d’uns 300 milions d’euros a 3.277 empreses catalanes afectades.

Herència del pacte PP-PNB

“El més greu d’això és que aquest criteri tarifari el va decidir el govern anterior sense cap criteri tècnic per justificar-lo”, al·leguen aquestes organitzacions empresarials, que ja van denunciar el tema a Brussel·les, on s’ha obert un procediment d’infracció a Espanya. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va denunciar el govern espanyol al Tribunal Suprem perquè considerava que les competències sobre tarificació elèctrica eren seves i no del govern.

Un conflicte polític que afecta l’economia

Pacte PP-PNB

El pacte del 2017 per als pressupostos de l’Estat entre el PP i el PNB va incloure la modificació dels trams dels peatges.

Benefici al País Basc

Les xarxes de distribució elèctrica són quasi monopolis. A Catalunya la xarxa és de 25 kV i els empresaris no poden saltar al tram més barat, el de 30 a 36 kV.

Conflicte de competències

El govern del PP va assumir les competències de tarifes, que segons Brussel·les són de la CNMC.