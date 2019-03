Les empreses només hauran de tenir un registre d'horaris si ho pacten així amb els treballadors

Les empreses hauran de tenir un registre de la jornada laboral dels seus treballadors si ho acorden així en la negociació col·lectiva. Aquesta és una de les mesures incloses en el decret llei aprovat avui pel govern español, que també inclou la reinstauració de les ajudes per a aturats de llarga durada amb més de 52 anys.

Aquestes mesures suposen una rebaixa de la contrareforma laboral que tenia prevista el govern de Pedro Sánchez. No obstant, malgrat les intencions inicials, la mala sintonia sobre aquest tema entre Podem i el PDECat va obligar l'executiu espanyol a repensar els plans i ha optat per aplicar mesures menys contundents. El govern socialista necessitava els vots tant de Podem com del PNB i PDECat

El decret marca que les empreses hauran de mantenir durant quatre anys els registres d'entrada i sortida de la feina dels seus empleats, tot i que sense que això pugui afectar la flexibilitat de la jornada, ha informat en roda de premsa la ministra de Treball, Magdalena Valerio, després de la reunió setmanal del consell de ministres. El registre, però, es farà sempre que la direcció i els sindicats ho pactin prèviament.

El president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, s'ha mostrat "moderadament satisfet", ja que no el considera "lesiu" per a les empreses perquè l'establiment d'aquest registre de la jornada laboral s'establirà queda subjecte a un acord dels empresaris amb els treballadors.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat la recuperació dels subsidis a treballadors amb més de 52 anys, que s'havia d'incloure inicialment als pressupostos que el govern no ha pogut aprovar al Congrés. En total 114.000 persones tindran accés als subsidis per la rebaixa dels 55 als 52 anys, a més de 266.000 persones que ja cobraven aquesta ajuda. La mesura inclou, a més, que aquests aturats passin a cotitzar dels 100% al 125% del salari mínim.

Amb el nou decret, que entrarà en vigor l'endemà de publicar-se al butlletí oficial de l'Estat, l'ajuda de 430 euros mensual per als aturats de llarga durada s'ampliarà en el temps, de manera que la podran cobrar fins que arribin a l'edat mínima per obtenir una pensió contributiva, que a efectes pràctics suposa una jubilació anticipada forçosa. L'ampliació dels subsidis costarà 437 milions d'euros aquest 2019

El govern també ha anunciat que aquest any destinarà 2.317 milions d'euros a ajudes a plans de polítiques actives, un 9% més que el 2018, que es distribuiran entre les administracions autonòmiques.