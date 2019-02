El govern espanyol aprova destinar 60 milions a la mobilitat sostenible

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres, a proposta del ministeri per a la Transició Ecològica, dos plans dotats amb un import conjunt de 60 milions d'euros que es destinaran a la mobilitat sostenible, mitjançant incentius per comprar vehicles alternatius i donant suport a projectes sostenibles en ciutats declarades patrimoni o les illes.

Els primers 45 milions d'euros es destinaran al Programa d'Incentius de Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves) per donar ajudes a la compra de vehicles alternatius i a la instal·lació d'infraestructures elèctriques. També serviran per implantar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i per posar en marxa plans de transport per recollir personal dels seus centres de treball.

Al mateix temps, un import de 15 milions d'euros anirà destinat a projectes singulars de mobilitat sostenible a les ciutats que són Patrimoni de la Humanitat, ciutats amb alts índexs de contaminació o ubicades en illes o a iniciatives d'innovació sostenible.

D'altra banda, també s'ha aprovat un pla d'ajudes que subvencionarà amb 5.000 euros l'adquisició de cotxes elèctrics, 700 euros per la compra de motos elèctriques i 15.000 pels camions i furgonetes lleugeres elèctriques, segons ha informat el govern.

També se subvencionarà entre el 30% i el 40% dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics (públics i privats) i els sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, depenent del tipus de beneficiari i amb un límit de 100.000 euros.

Els dos programes els coordinarà l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i els beneficiaris del pla Moves podran ser professionals autònoms, persones físiques, comunitats de propietaris, empreses privades i entitats locals i públiques.