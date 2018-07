El govern espanyol confirma la creació d'un impost a la banca per reduir el forat de les pensions

El govern espanyol vol crear un impost a la banca per tapar el forat de les pensions i un impost a les empreses tecnològiques. Així ho ha explicat aquest dijous la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista a la Cadena SER, en què ha descartat una pujada de l'IRPF.

L'impost sobre la banca, tal com ha recordat Montero, es recollia en el programa del PSOE. Encara que no espera que la banca rebi aquesta taxa "de bon grat", Montero sí que espera "comprensió" perquè "tenen marge per aportar". "Es farà una cosa raonable i progressiva", ha indicat.

Durant l'entrevista, Montero ha avançat alguns dels plans del nou executiu en matèria fiscal i ha assegurat que portarà al Congrés la coneguda com a 'taxa Google', un impost a les empreses tecnològiques que volia posar en marxa el govern del PP.

La idea del govern de Sánchez és començar a tramitar aquests impostos perquè puguin entrar en vigor "tan aviat com es pugui" a l'inici del 2019. Com que es tracta de noves figures tributàries, no es poden incorporar als pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve, que ja està preparant l'executiu. "Començarem des d'ara mateix a portar propostes al Congrés", ha afegit.

Impostos a part, Montero també ha afirmat que durant aquesta legislatura no es podrà dur a terme una reforma "integral" de l'actual model de finançament autonòmic, però sí que es podran fer canvis, com introduir més harmonització fiscal entre les comunitats. També "redefinir" el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) pel que fa a les seves majories i reestructurar el deute autonòmic.

Montero ha expressat que el govern espanyol és conscient de les "limitacions" amb què compta per tirar endavant algunes de les reformes, com és el cas del finançament autonòmic, però defensa que sí que és possible introduir millores en els ingressos de les comunitats.

Pel que fa a la reestructuració del deute de les comunitats, Montero ha apuntat que Hisenda està analitzant els plantejaments del govern anterior. Segons ha apuntat, l'interès del govern espanyol és que les comunitats puguin tornar als mercats. De fet, ha dit que és "imminent" l'autorització a algunes comunitats perquè tornin a emetre deute.

A més, ha assegurat que les comunitats comptaran amb més ingressos, tot i que ha considerat difícil que es pugui arribar als 16.000 milions d'euros addicionals que reclamava el PSOE a l'oposició sense fer una reforma integral del model.