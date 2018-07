El govern espanyol pacta amb els sindicats 19.000 llocs de treball públics

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha subscrit aquest dilluns amb els sindicats de Funció Pública (CCOO, UGT, CSIF i CIG) un acord que preveu una oferta d'ocupació pública per al 2018 que podria situar-se en 19.300 places en l'àmbit de l'administració general de l'Estat. A més a més, ha anunciat un pla extraordinari amb 323 nous efectius per asil i refugi d'immigrants i la recuperació del 100% de la retribució per incapacitat temporal.

En una roda de premsa celebrada després de la reunió de la Taula General de Negociació de l'administració general de l'Estat (AGE), presidida pel secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto, i mantinguda amb els sindicats més representatius de l'àrea pública, Batet ha agraït el "treball i l'esforç" dels sindicats per arribar a tres acords que suposen un "important avanç" en matèria d'ocupació pública.

Batet ha detallat que un dels acords comporta 2.800 places d'estabilització d'interins del 2017 i el compromís de convocar simultàniament les del 2018. Segons Batet, els acords subscrits suposen "recuperar drets perduts en temps de crisi" i "millorar la qualitat de l'ocupació en termes generals".

Amb l'objectiu de reduir la temporalitat al 8% entre els empleats públics, el govern espanyol aprovarà divendres un reial decret amb l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017. Així, donarà llum verda a l'estabilització d'ocupació en l'àmbit de l'AGE i els seus ens, tant personal funcionari com laboral (previsió actual de 2.329 places), personal estatutari del ministeri de Defensa i INGESA (534 places) i personal al servei de l'administració de justícia (2.248 més 424 de promoció interna).

La ministra i els portaveus sindicals han celebrat també que s'ha acordat l'execució de l'acord subscrit amb les organitzacions sindicals el març del 2018, amb la qual s'aprova la normativa per suprimir la reducció retributiva que s'aplicava des de l'any 2012, quan els empleats públics estaven en situació d'incapacitat temporal.

Aquesta reducció suposava un descompte del 50% de les retribucions del primer al tercer dia d'incapacitat temporal i d'un 25% entre el quart i fins al vintè dia, els dos inclosos.