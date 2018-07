El govern espanyol amplia dues dècimes el marge de dèficit per a les comunitats el 2019

El govern de Pedro Sánchez comença a fer passos per a les negociacions dels pròxims pressupostos. Després d'aconseguir més marge de Brussel·les per complir el dèficit en aquest exercici i els pròxims, l'executiu ha repartit dues de les cinc dècimes de marge que havia aconseguit per al 2019. D'aquesta manera, les comunitats tenen en conjunt 2.500 milions més de marge de despesa del que havia pactat el govern del Partit Popular.

Concretament s'amplia fins al 0,3% del PIB el límit de dèficit, respecte al 0,1% que constava al Pla d'Estabilitat Pressupostària pactat amb Brussel·les. Ho anunciarà aquest dimarts el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença al Congrés de Diputats que ha sol·licitat a petició pròpia. Així ho ha avançat 'Cinco Días' i ho han confirmat a l'ARA fonts del ministeri d'Hisenda. Per a aquest any, però, l'objectiu es manté en el 0,4% tal com estava previst, una fita que és probable que es compleixi, segons l'Airef.

Però els repartiments dels objectius de dèficit s'aproven sempre al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que reunirà els responsables econòmics dels diferents governs autonòmics previsiblement aquesta mateixa setmana. És un pas previ que permet també començar a discutir el sostre de despesa, que s'ha d'haver aprovat abans de l'agost i que és la base per als pressupostos generals de l'Estat.

Aquest és un dels principals esculls de l'executiu espanyol per aprovar els comptes, que són al mateix temps clau perquè Sánchez continuï al govern. Dins d'aquestes necessitats de negociar amb Podem (contrari al sostre de despesa per concepte) i amb els nacionalistes bascos i independentistes catalans (que governen a les seves respectives comunitats) s'ha d'entendre aquesta concessió en el marge de dèficit.