El govern espanyol aprova les mesures per rebaixar la factura de la llum i deroga l'impost al sol

L'altra gran novetat és la posada en marxa d'un bo social per a la calefacció, que s'ha anomenat "bo social tèrmic". Aquest bo social inclou els combustibles de la calefacció (gas natural, butà, gasoil, pellets...) i, per tant, es pot entendre com una ampliació del bo elèctric a altres fonts d'energia. Anirà a càrrec de l'Estat i no de les companyies elèctriques com passa amb el bo ja vigent. S'abonarà com un txec directe que es farà arribar a les famílies beneficiàries. Els criteris poden variar en funció de la temperatura de la zona on visqui el sol·licitant.

Qui hi tindrà dret? Les persones amb dret al bo social elèctric de manera automàtica. Per tant, no són excloents sinó complementaris. Com que s'aplica aquest hivern, l'ajut es cobrarà a partir de l'1 de gener del 2019. També per això, la manera de sol·licitar el bo social tèrmic és sol·licitant prèviament l'elèctric.

El 8 d'octubre era el termini màxim perquè les persones i famílies sol·licitin a l'empresa distribuïdora el bo social per al 2019 perquè es va canviar el criteri l'any passat i calia tramitar els canvis. El reial decret aprovat aquest divendres atorga un període extraordinari de regularització fins el 31 de desembre per a aquells que no hagin acabat de fer la sol·licitud completa.