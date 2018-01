El govern espanyol sobre les radials fallides: "No és en cap cas un rescat"

El govern espanyol continua negant que hi hagi un rescat de les autopistes radials fallides. Després que el ministeri de Foment expliqués que amb el procés de relicitació que començarà aquest febrer té previst ingressar entre 700 i 1.000 milions d'euros, el ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit: "No estem en cap cas davant un rescat".

Segons el portaveu de l'executiu central, no s'ha d'anomenar rescat al procés pel qual l'Estat ha hagut d'absorbir les autopistes fallides per la liquidació de les empreses concessionàries, sinó que es tracta d'una "reversió de les infraestructures al seu propietari, l'Estat". Com que s'ha acabat el contracte de concessió, en aquest cas per licitació –ha puntualitzat Méndez de Vigo– l'Estat ha de tornar a assumir els actius.

L'objectiu principal del govern, ha insistit el ministre portaveu, és "garantir la continuïtat del servei" i és per aquest motiu que ha optat per tornar-les a licitar per paquets i intentar ingressar entre 700 i 1.000 milions d'euros. Una xifra molt menor al total de la factura del rescat, que pot pujar a uns 3.700 milions segons el Tribunal de Comptes.

El ministre no ha entrat en més detalls davant la pregunta d'un periodista de la SER que ha recordat a l'executiu central les seves promeses que el rescat no costaria diners a les arques públiques quan, de moment, s'hauran perdut com a mínim 2.700 milions si es pren com a referència la xifra del Tribunal de Comptes, que pot augmentar encara més en funció dels litigis.