El govern espanyol rebaixarà una dècima la previsió de creixement per al 2019

El govern espanyol rebaixarà demà una dècima la previsió de creixement econòmic per a aquest any, fins al 2,2%. Ho farà per aconseguir el gran ajust fiscal necessari per assolir l'objectiu de dèficit, després que el Senat n'hagi bloquejat la flexibilització, segons ha explicat la ministra d'Economia, Nadia Calviño. En una entrevista a RNE, la ministra també ha avançat que els projectes de llei de creació de l'impost a les tecnològiques, a les transaccions financeres i a la lluita contra el frau fiscal, que ha anomenat "mesures fiscals per contenir el dèficit", s'aprovaran al consell de ministres del 18 de gener.

Calviño ha apuntat que el creixement del 2,2% és encara "sòlid, molt per sobre dels països de l'entorn", i reflecteix una situació econòmica favorable. La ministra espera que les dades de tancament del 2018 assenyalin un creixement econòmic del 2,6% com estava previst, impulsat per una evolució del mercat laboral i del preu del petroli més positiva del que s'esperava. Això, juntament amb l'impacte positiu de mesures com l'augment del salari mínim i les pensions, hauria suposat una revisió a l'alça de la previsió del 2019, si no fos per l'ajust fiscal que s'ha de fer perquè el dèficit públic passi del 2,7% del 2018 a l'1,3% del 2019, en lloc de l'1,8% que plantejava l'executiu, una flexibilització que no ha sigut possible pel bloqueig del Senat, on el PP té la majoria absoluta.

Sobre ocupació, Calviño confia en la creació de 800.000 llocs de treball entre el 2018 i el 2019, i que la taxa d'atur baixi del 14%.

El govern espanyol presentarà aquest divendres els pressupostos i es mostra optimista davant d'un possible acord amb les forces polítiques per aprovar-los.