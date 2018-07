El govern espanyol vol retornar l'ajut als aturats sense prestació més grans de 52 anys

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha anunciat aquest dimarts la intenció del seu departament de recuperar el subsidi per a més grans de 52 anys que queden sense cap mena de prestació per atur, des del 2013 fixat en els 55 anys. Va ser el govern del Partit Popular qui fa cinc anys va endurir els requisits per accedir a aquesta prestació, i ara el PSOE vol tornar-lo a rebaixar als 52. De fet, a l'octubre tots els partits del Congrés de Diputats amb l'excepció del PP ja van instar a la cambra baixa que es recuperés l'antic subsidi a través d'una proposició no de llei impulsada pel grup socialista.

Amb l'enduriment dels requisits per part del PP no només es va augmentar l'edat com a requisit sinó que es va establir que es computessin les rendes de la unitat familiar dels possibles perceptors de l'ajut en comptes de la seva individual. D'aquesta manera, quedaven encara més persones excloses de l'accés a aquest subsidi.

Justament aquest dimarts 'Eldiario.es' ha avançat que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional que es tinguin en compte les rendes familiars per accedir a aquesta ajuda. Amb el criteri que va establir el govern de Mariano Rajoy el 2013, si les rendes d'una família amb un membre més gran de 55 anys que pogués accedir al subsidi superaven el 75% del salari mínim interprofessional, el possible receptor de l'ajut en quedava fora.

Un estudi recent de la UGT posava de manifest que l'atur entre més grans de 55 anys s'ha multiplicat gairebé per quatre els últims 10 anys. Segons aquest informe, entre el 2007 i el 2017 els aturats de la franja d'edat més alta, a partir dels 55 anys, han passat de ser 137.500 a ser-ne 539.800, és a dir, un 293% més.