Sánchez fulmina la moratòria d'hipoteques

El consell de ministres ha donat llum verda aquest dimarts a mantenir algunes de les mesures de "l'escut social" aprovat per l'executiu de Sánchez al març. Aquest "escut social" busca blindar alguns dels drets bàsics en aquelles famílies en situació de vulnerabilitat però – igual que la pròrroga dels ERTO– caducava aquest 30 de setembre i ara s'ampliarà fins al 31 de gener del 2021.

Entre les mesures prorrogades, l'executiu mantindrà la possibilitat de prorrogar sis mesos, i en les mateixes condicions, els contractes de lloguer en vigor fins al 31 de gener, per evitar un possible increment abusiu dels preus. A més, amplia la moratòria dels lloguers –és a dir, el pagament ajornat–, sempre que siguin contractes amb grans propietaris o empreses públiques.

Ara bé, aquesta pròrroga, a diferència de l'ampliació aprovada al juliol, no inclou ara per ara l'ampliació de la moratòria de les hipoteques. Només el mes de març la van demanar 200.000 persones i funcionava de manera seqüencial respecte a la que ha posat en marxa el sector bancari. És a dir, tres mesos de pròrroga assegurada per part de l'Estat que s’afegeixen als nou mesos de les entitats bancàries: un any en total.

La pròrroga de "l'escut social" també implica la prohibició dels desnonaments, per part de les entitats bancàries. En concret, la norma recull que per poder evitar l'execució del desnonament s'ha d'acreditar una situació sobrevinguda per la pandèmia, l'adquisició legal de l'habitatge (a través d'un contracte de lloguer o una hipoteca) i demostrar una situació de vulnerabilitat. La llei en deixa fora tots els procediments de desnonament resolts abans de la pandèmia, és a dir, abans del mes de març d'aquest any, com han denunciat organitzacions veïnals.

Amb tot, els beneficiaris de les mesures seran els col·lectius vulnerables, entre els quals hi haurà els aturats, les persones que estiguin afectades per un ERTO, els treballadors per compte propi amb una reducció dels ingressos (amb límits salarials) i aquelles persones que s'hagin acollit a una reducció de jornada.

S'amplia el "consumidor vulnerable"

El consell de ministres d'aquest dimarts també ha tornat prorrogar la cobertura de l'anomenat bo elèctric, és a dir, l'accés a drets bàsics com l'aigua, la llum i el gas. En aquest cas, els grans propietaris tenen l'obligació d'acceptar pagaments ajornats i poden escollir entre treure el 50% del deute o reestructurar-lo en almenys tres anys. Tanmateix, el govern espanyol ha acordat no prorrogar, de moment, la moratòria de talls dels subministraments bàsics - llum, aigua i gas - a les llars en situació de vulnerabilitat. Una decisió que des d'organitzacions com l'Aliança Contra la Pobresa Energètica denuncien que generarà "una allau de talls dels subministraments". Al seu torn, l'executiu ha ampliat l'accés al "bo elèctric" a totes aquelles famílies calculant els ingressos del mes anterior i no els d'un any enrere per tenir en compte les situacions sobrevingudes per la pandèmia.