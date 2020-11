El govern espanyol tranquil·litza les pimes sobre el fons europeu antipandèmia: "Això no va només de l'Íbex-35"

"Això no va només de l'Íbex-35 o de les Big Four (les quatre multinacionals de la consultoria) que canalitzaran tots els projectes. Va dels pressupostos generals de l'Estat i de convocatòries que es publicaran al BOE". Així s'ha expressat el secretari general d'Indústria i Pimes del govern espanyol, Raúl Blanco, sobre l'accés de les petites i mitjanes empreses als fons europeus per a la recuperació que rebrà Espanya els pròxims anys.

La por entre les pimes catalanes i espanyoles és que els 140.000 milons d'euros de préstecs i ajudes que pot arribar a rebre Espanya en set anys vagin a parar als comptes de les empreses més grans, amb més capacitat de dur a terme projectes milionaris d'obra pública, infraestructures o recerca.

"Les empreses s'hi presentaran i segons els seus projectes seran beneficiàries o no de les ajudes", ha afegit Blanco. Segons ell, la Unió Europea i l'executiu espanyol tenen la voluntat que aquests diners arribin al conjunt del teixit empresarial, també a les pimes, per dinamitzar l'economia i restablir el creixement. Les empreses beneficiades pels fons antipandèmia seran "majoritàriament pimes", ha indicat en un acte sobre els fons europeus organitzat per la patronal catalana Pimec.

Concretament, el govern de Pedro Sánchez té previst invertir 2.262 milions d'euros els pròxims dos anys en programes de suport a petites i mitjanes empreses, que aniran secundats per legislació addicional. L'executiu vol tirar endavant una llei d'emprenedoria i enfortir els sistemes de garanties per a emprenedors.

La Comissió Europea té com a objectiu que els estats membres destinin els diners a projectes centrats en la digitalització de l'economia, l'economia sostenible, la transició energètica i la innovació. La directora de la unitat especial de recuperació de la Comissió, María Teresa Fábregas, ha assegurat que seran una "oportunitat" per a les pimes espanyoles, que hi jugaran "un rol molt important". Fábregas ha dit que, per a l'executiu comunitari, les empreses petites són una prioritat perquè representen el 99% de les empreses de la UE i més del 50% del seu producte interior brut.

Ajudes aturades

El govern considera indispensable que s'aprovin els pressupostos de l'Estat per al 2021 per rebre els diners europeus: "No és només un missatge polític, és una condició sine qua non". El secretari d'Indústria creu que els comptes són necessaris per absorbir aquests nous recursos.

Malgrat això, de moment els fons estan paralitzats a Brussel·les pel veto d'Hongria i Polònia als pressupostos comunitaris. Fábregas ha qualificat de "terrible" la decisió d'aquests dos països, però ha recordat que la Comissió treballa per trobar un acord de consens que permeti desplegar les ajudes a partir del segon semestre del 2021.