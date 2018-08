El govern portuguès ja no podrà viatjar gratis en avió

La principal aerolínia portuguesa, TAP Air Portugal, tanca l'aixeta al govern lusità. I és que, tal com ha anunciat, deixarà d'oferir viatges gratuïts als membres del govern, una pràctica que realitzava des del 1945, any de la seva fundació. Si més no, així ho va manifestar una font oficial de la companyia aèria al mitjà 'Jornal de Negocios'.



Segons aquesta font, l'empresa aèria estaria treballant per regular la política dels bitllets per als funcionaris públics amb mesures com la fi de la gratuïtat dels trajectes. Des de la companyia justifiquen la decisió a causa de les exigències del mercat, ja que, asseguren, les concessions al govern els fa menys competitius respecte d'altres aerolínies.



Actualment, el 50% de les accions de TAP Air Portugal pertanyen al govern encapçalat pel socialista António Costa, un 45% a un grup privat i el 5% restant als treballadors.