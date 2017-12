El govern espanyol posa més pressió al cava en ampliar la zona de conreu

Espanya podrà ampliar un 0,5% la zona de conreu per a les varietals de raïm que es fan servir per elaborar cava. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar aquest divendres una resolució en què es permet incrementar la superfície en 172,2 hectàrees, que s’hauran de repartir a parts iguals entre noves plantacions, replantaments i conversions de drets de replantaments. Es tracta de la mateixa xifra que es va aprovar l’any passat, una mesura que no acaba de satisfer els productors de cava històrics, ubicats a Catalunya.

El motiu d’aquests recels és que qualsevol augment de producció va dirigit a un augment de l’oferta i que aquesta pressionarà cap a baix els preus del cava, que s’han convertit en el principal maldecap del sector. La lluita pel preu ha suposat reduir la qualitat del producte i, a la vegada, una reducció del prestigi del cava davant d’altres competidors.

Algunes marques han decidit batallar per aquesta situació apostant per caves de mitjana i alta gamma, i d’altres, fins i tot, han optat per sortir de la denominació d’origen del cava per evitar els processos de producció tradicionals del cava. En canvi, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) i la Unió de Llauradors i Ramaders van criticar que el ministeri d’Agricultura limiti la zona de conreu, ja que condiciona el creixement de les zones valencianes on es produeix cava.

El reglament permet limitar el creixement de la superfície de vinyes en zones que puguin optar a la producció de vins amb denominacions d’origen protegides quan hi hagi un risc clarament demostrat que la qualitat del producte es pot veure perjudicat pel creixement.

Més enllà de les zones de producció del cava, el ministeri ha fixat en 4.950 hectàrees la superfície que es podrà sol·licitar per a noves plantacions, un 0,52% més.