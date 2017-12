El govern posa a la venda un altre 7% de Bankia

L'Estat, a través del Frob, ha encetat una nova venda de participacions de Bankia. En aquest cas es tracta d'un 7% del banc rescatat amb 22.500 milions d'euros de diner públic, que es vendrà de manera accelerada a inversors institucionals.

L'actual preu de l'acció és de 4,173 euros, per la qual cosa aquest 7% val aproximadament 840 milions. Una vegada es tanqui l'operació, la participació del Frob al banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri es reduirà per situar-se en el 60,6%.

L'última vegada que l'Estat va prendre aquesta decisió va ser el febrer del 2014, quan va col·locar un 7,5% d'accions per 1.304 milions d'euros.

Durant aquest any de pujades majoritàries en el sector financer Bankia ha augmentat el valor de la seva acció en un 10%, amb la qual cosa la seva capitalització total arriba als 12.000 milions.

Per recuperar la totalitat del rescat públic a què es va veure abocat l'entitat, el preu de l'acció hauria de rondar els 11,4 euros.

Objectiu 2019

Fonts financeres van explicar que és cert que l'acció de Bankia ha pujat aquest any però descartaven l'argument que el govern central podia haver esperat més per obtenir una valoració més alta per aquest 7%. "Les expectatives sobre la venda del banc són un sostre de vidre per al preu de l'acció, que porta mesos rebotant entre 3,8 i 4,2 euros", explicaven.

A més, Luis de Guindos, responsable econòmic del govern central i arquitecte, junt amb Goirigolzarri, del reflotament de Bankia, vol que hi hagi més liquiditat de títols de Bankia en borsa, una demanda dels inversors institucionals a l'hora d'invertir.