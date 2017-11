Les grans petrolieres dupliquen guanys

Les grans petrolieres cotitzades -BP, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, Statoil, Repsol i Chevron- van obtenir un benefici de 35.664 milions d’euros entre el gener i el setembre d’aquest any, una xifra que més que dobla la del mateix període de l’any passat. La clau està en la recuperació del preu del barril de petroli, que durant els primers mesos del 2016 va tocar mínims, i en les mesures que van adoptar les companyies per fer front a la reducció de marges que va provocar el cru barat.

Per fer-se una idea de la recuperació del preu del petroli cal pensar que el barril de Brent al gener del 2016 va arribar a situar-se a només 28 dòlars. Durant el 2017, la cotització mínima es va situar al voltant dels 44 dòlars al mes de juny, però una gran part de l’any ha quedat per sobre dels 50 dòlars i des de finals d’octubre ja supera els 60 dòlars. De mitjana, els primers nou mesos de l’any el Brent ha cotitzat de mitjana a 51,8 dòlars, una quantitat que és pràcticament la meitat del preu mitjà que tenia fa tres anys, abans de caure en picat.

De fet, durant els nou primers mesos de l’any els hidrocarburs han experimentat un augment de la cotització de més del 20%. El preu del barril Brent de petroli s’ha disparat un 24%, mentre que el gas natural ha repuntat un 17%.

Rànquing de beneficis

Per companyies, la líder nord-americana ExxonMobil va guanyar els primers nou mesos de l’any 9.757 milions d’euros, un 84% més que en el mateix període de l’any passat, quan va guanyar 5.304 milions d’euros. A Europa, l’anglo-holandesa Royal Dutch Shell va triplicar els beneficis entre gener i setembre, quan va guanyar 7.898 milions d’euros. I la francesa Total va obtenir els primers nou mesos de l’any un benefici de 6.553 milions, un 35% més que un any abans.

Hi ha tres companyies, BP, Che-vron i Statoil, que l’any passat estaven en pèrdues en el període entre gener i setembre i que enguany han capgirat la situació i guanyen diners. Chevron, que l’any passat perdia 785 milions d’euros, aquest any ha presentat uns beneficis de 5.239 milions. Un cas semblant és el de la britànica BP. Els primers nou mesos del 2016 va perdre 329 milions d’euros, mentre que el mateix període d’aquest any n’ha guanyat 2.895. La noruega Statoil, que l’any passat havia perdut un centenar de milions d’euros, va tancar el període de gener a setembre d’enguany amb un benefici de 1.741 milions d’euros.

Entre aquestes grans petrolieres cotitzades de tot el món només n’hi ha una d’espanyola: Repsol. La companyia que presideix Antoni Brufau va tancar els tres primers trimestres de l’any amb un benefici de 1.583 milions d’euros, amb una millora del 41,3% respecte al mateix període de l’any passat. L’augment del preu del cru ha ajudat a aquesta millora dels resultats. Però també hi ha tingut un pes important el pla d’aprimament i eficiència que la companyia va adoptar quan va començar a caure el preu del cru. Els resultats, va indicar la petroliera espanyola quan va presentar-los, “mostren la fortalesa dels negocis, la capacitat d’adaptació als preus baixos [del cru] i l’èxit dels plans que s’han aplicat per millorar l’eficiència”. Cal recordar que Repsol va patir força la caiguda del preu del petroli en els seus comptes de l’any 2015, quan va tancar l’exercici amb unes pèrdues de 1.227 milions d’euros.

Canvi radical del mercat

La recuperació del preu del petroli i la millora dels beneficis de les petrolieres es produeix en un moment de “canvi radical” en el mercat del petroli, segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE). El 2017 els Estats Units es convertiran en el primer productor mundial, segons aquest organisme, i entre el 2030 i el 2040 ja exportarà petroli i gas.

El director executiu de l’AIE, Fatih Birol, en una entrevista a Efe, explicava que aquest canvi permetrà als Estats Units mantenir-se com a superpotència econòmica. “Les importacions de petroli des del Pròxim Orient, que constituïen un percentatge important [als Estats Units], baixaran a quasi zero, cosa que tindrà efectes significatius en el mercat internacional del cru i influirà en la política exterior”, segons Birol.

Aquest expert de l’AIE preveu un canvi important a la Xina, que està fent un gir cap a una economia més centrada en els serveis que en la indústria i, a més, està impulsant les fonts energètiques no convencionals. Per això considera que en l’economia mundial els Estats Units i la Xina augmentaran la seva competitivitat, en detriment d’Europa i el Japó, on l’electricitat és més cara per “les subvencions a les renovables i l’alt preu del carbó”.