Grifols compra el 55% d'Alkahest per 123 milions d'euros

La companyia catalana d'hemoderivats Grifols controlarà el 100% de la biofarmacèutica nord-americana Alkahest, després d'abonar 146 milions de dòlars (123,4 milions d'euros) per adquirir la part que encara no tenia de l'empresa, el 55%. La transacció es tancarà a principis del 2021, un cop hagi rebut el vistiplau de les autoritats de la competència. Alkahest, amb seu a Silicon Valley (Califòrnia), fabrica tractaments per a malalties neurodegeneratives i estudia els processos d'envelliment.

Aquest moviment suposa la continuació d'un any de política expansionista de la multinacional catalana. Al març, en una operació per gairebé 5.000 milions de dòlars, es va convertir en el màxim accionista del gegant xinès Shanghai RAAS a canvi de cedir una participació no majoritària de la companyia asiàtica a la seva filial Grifols Diagnostic Solutions.

Al juliol, Grifols també va fer una important inversió a l'Amèrica del Nord quan va comprar per 460 milions de dòlars una planta de fraccionament de plasma a Mont-real (Quebec) i onze centres als Estats Units, amb la intenció de ser l'únic grup que produeix medicaments plasmàtics a gran escala al Canadà.

A una escala menor, amb l'adquisició del 10% de la companyia també va entrar al consell d'administració de Bloodbuy, una plataforma que facilita la compravenda de components sanguinis als Estats Units. Grifols també va signar acords de col·laboració amb el Grupo Mondragón i el fons sobirà de l'Aràbia Saudita.

A banda, en clau estratègica cal destacar que, dins els diferents llançaments de nous productes de l'últim any, n'hi ha un que suposa una important diversificació de la cartera de productes. La multinacional ha començat a distribuir a Europa el seu primer medicament no plasmàtic, el fostamatinib, que tracta trastorns autoimmunes relacionats amb les plaquetes.