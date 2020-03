El grup Volkswagen diu ara adeu al gas natural com a combustible

L’aposta del grup Volkswagen per la mobilitat elèctrica és clara, i ara es reforça més després que el president del grup d’automoció, Herbert Diess, anunciés als principals directius del grup que deixaran de fabricar cotxes que funcionin amb gas natural comprimit (GNC), segons va publicar ahir el diari alemany Handelsblatt. Volkswagen, i les seves filials Seat i Skoda, han fabricat els últims anys cotxes propulsats per GNC com una manera de promoure una mobilitat més verda. Però Diess, segons informava el diari alemany, aposta ara només pels cotxes elèctrics i deixa de banda els combustibles alternatius.

Però l’anunci del màxim executiu del grup s’ha conegut al mateix temps que Seat, la filial espanyola de Volkswagen, presentava les seves novetats per a tot el món -ho havia de fer al Saló de Ginebra, suspès pel Covid-19, i ho va fer dimarts via web- entre les quals hi ha el nou model León, que té una versió de gas natural. De fet, la marca de Martorell destacava que aquest nou cotxe té tres dipòsits de GNC amb una capacitat neta de 17,3 quilos, que li donen una autonomia de 440 quilòmetres sense repostar.

Fonts de Seat van reconèixer ahir que l’aposta del grup és l’electrificació, però van recordar que les planificacions en el món de l’automoció són a llarg termini, de vegades a deu anys, i això explica que el nou model presentat dimarts tingui una versió de GNC. Una tecnologia, però, que tindrà un paper purament de transició. “Apostem per la mobilitat elèctrica com a millor solució, però el camí és lent i per això encara seguim amb aquestes motoritzacions de gas natural”, van dir fonts de Seat.

Per sota del previst