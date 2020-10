Els guanys del Sabadell cauen un 74% fins als 203 M€ entre el gener i el setembre per la pandèmia

El Banc Sabadell ha registrat un benefici net de 203 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 74,1% menys respecte al mateix període del 2019, per l'actualització dels models de la normativa IFRS9 (que els obliga a elevar les provisions) i per la caiguda dels ingressos derivada de la menor activitat per la pandèmia.

Malgrat tot, el banc s'ha mostrat satisfet pels resultats obtinguts i destaca que "superen el consens de mercat", tal com ha assenyalat en un comunicat publicat aquest divendres. Per altra banda, el Sabadell ha anunciat un pla d'eficiència i transformació digital a l'Estat per "ajustar les despeses a la realitat competitiva", amb baixes voluntàries, tot i que ha evitat fer concrecions en relació amb aquesta qüestió. Aquest ajustament implicaria retallar la plantilla en 2.000 treballadors.

En aquest sentit, en el tercer trimestre va millorar l'activitat ja que va registrar un increment del benefici intertrimestral del 10,9% per la recuperació del negoci central del Sabadell i la disminució de les provisions. Els ingressos del negoci bancari -és a dir, el marge d'interessos més les comissions netes- van ser de 3.546 milions d'euros, un 6,2% menys respecte als nou primers mesos del 2019. No obstant això, aquestes partides van experimentar un creixement entre juliol i setembre, del 2,5% i l'1%, respectivament.

Pel que fa a la inversió creditícia, el Sabadell va tancar el tercer trimestre amb un saldo de 145.462 milions d'euros, un 3,2% més respecte a l'exercici anterior. Segons el grup, l'increment d'aquesta partida respon principalment a la concessió de préstecs ICO a empreses, pimes i autònoms.