Els guanys a l’Íbex-35 es disparen

El 4 d’octubre l’Íbex-35 va baixar dels 10.000 punts per primera vegada des de mitjans de març, marcat sobretot per l’escalada de tensió entre Catalunya i Espanya les últimes setmanes. I el mateix mes d’octubre, tant el govern d’Espanya com la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) van rebaixar les previsions de creixement del PIB espanyol de cara als dos pròxims anys. Malgrat les revisions, sembla que les empreses de l’Íbex-35 viuen alienes a aquesta situació.

Les empreses de l’índex selectiu espanyol han registrat fins al setembre uns beneficis totals de gairebé 32.000 milions d’euros, un 18% més que el mateix període de l’any passat (quan els guanys van ser de 29.203 milions). A part, cal tenir en compte que a la dada d’enguany no s’hi inclouen ni Inditex ni Siemens Gamesa, que tenen un exercici fiscal diferent. No obstant això, al balanç de l’any passat sí que s’hi va incloure Inditex. Per tant, l’augment dels beneficis aquest any podria ser encara més pronunciat.

L’empresa que més beneficis ha acumulat durant els tres primers trimestres de l’any ha sigut el Banco Santander, que ha guanyat 5.077 milions d’euros (un augment d’un 10% respecte a l’any passat). La gran banca, de fet, ha registrat una millora en els seus resultats comptables, tot i que els creixements han sigut variats. CaixaBank és l’entitat on més s’han incrementat els beneficis, concretament un 53%, mentre que la millora en els resultats del BBVA és del 23%. Per la seva banda, el Sabadell i Bankia també han crescut en aquesta categoria, tot i que només un 1%.

Dins el selectiu, la firma que més ha millorat aquests nou primers mesos ha sigut la siderúrgica Arcelormittal, que ha disparat els seus resultats un 156%. Les dades que han fet públiques les empreses de l’Íbex-35 aquests últims dies posen de manifest que, tret de Siemens Gamesa, totes han registrat guanys fins al setembre. Les pèrdues del fabricant d’aerogeneradors responen, essencialment, a la fusió entre Gamesa i el negoci eòlic de Siemens, que es va fer efectiva a l’abril. La fusió va comportar uns costos de més de 300 milions d’euros en termes de reestructuració de personal, integració de les dues empreses i ajustament d’inventari. La farmacèutica Grifols, l’única empresa de l’Íbex-35 que manté la seu a Catalunya, ha guanyat 431,8 milions d’euros en aquests nou primers mesos, un 6% més que en el mateix període de l’any anterior.

A més de la millora en els resultats d’aquestes empreses, els salaris dels seus consellers executius també s’han eixamplat. Segons les dades que va aportar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dins els informes anuals de remuneracions dels consellers (IARC), els dirigents de les empreses del selectiu van cobrar, de mitjana, 2,8 milions d’euros el 2016. Aquesta xifra suposa un augment del 3% en el seu salari anual, una millora que també es trasllada a la resta de càrrecs del consell d’administració. De mitjana, els consellers de les empreses de l’Íbex-35 van cobrar 202.000 euros l’any passat, un 2% més que el 2015.

Poca presència femenina

Finalment, els informes de la CNMV també posen de manifest la poca presència de dones en els consells d’administració de les empreses de l’Íbex-35. Un estudi que van publicar dilluns passat el bufet d’advocats Cuatrecasas i la consultora americana Georgeson va revelar que la presència femenina als consells d’administració del selectiu és del 22%. Aquesta xifra està vuit punts per sota el que recomana el codi de bon govern (impulsat per la mateixa CNMV): vol que el percentatge de dones als òrgans directius de les empreses se situï, com a mínim, en el 30%.

De les 35 empreses del selectiu, només vuit superen aquesta xifra (Abertis, Bankinter, Dia, Grifols, Iberdrola, Merlin Properties, Red Eléctrica i el Santander). A més, la CNMV destaca que les dones que hi ha als consells ocupen càrrecs sense funcions executives.