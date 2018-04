La guerra comercial de Trump posa en alerta el BCE

El Banc Central Europeu (BCE) ha alertat que el comerç mundial podria caure fins a un 3%, i el PIB mundial fins a un 1%, per culpa dels nous aranzels que ha anunciat l’administració Trump a determinats productes. En el cas de la zona euro també hi hauria un descens, però més baix que als Estats Units, segons els càlculs del BCE revelats ahir per Benoit Coeuré, membre del consell executiu del BCE. Coeuré va sostenir que en una guerra comercial “no existeixen guanyadors, únicament diferents graus de perdedors”.

Polítiques proteccionistes

En la mateixa línia, Coeuré va explicar que, segons les simulacions del BCE, una pujada dels aranzels a totes les importacions als Estats Units que fos resposta en la mateixa proporció per part dels seus socis comercials tindria un efecte advers significatiu sobre l’economia, incloent-hi una caiguda de l’activitat dels Estats Units de 2,5 punts percentuals respecte als càlculs inicials.

En referència als efectes sobre les altres economies, Coeuré va explicar que dependria de la seva mida, l’obertura comercial i el volum de les seves relacions comercials. En aquest sentit, serien les economies amb relacions més estretes amb els Estats Units les afectades més negativament.

El banquer, davant d’aquest escenari netament negatiu pel conjunt de l’economia mundial, va afirmar que revertir la globalització és la solució equivocada i que menys obertura només provocarà més desigualtat, més dificultats per als més pobres i més desconfiança entre les nacions. En conseqüència, l’ordre internacional també seria més inestable, va dir.

La dinàmica proteccionista podria acabar provocant una desacceleració dels preus i dels salaris davant l’expectativa d’una demanda agregada més baixa i més desocupació, no únicament als Estats Units sinó globalment, va afegir. Finalment, també va voler apuntar que els economistes i legisladors tenen la responsabilitat de proposar i dissenyar polítiques d’ajuda per a aquells que no es beneficien directament de la globalització, que ha de ser equitativa.