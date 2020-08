Barcelona suspèn les llicències d'habitacions turístiques a l'espera que la Generalitat rectifiqui el seu decret

L'Ajuntament de Barcelona suspèn preventivament l'atorgament de llicències per crear habitacions turístiques a domicilis particulars, a l'espera que la Generalitat, autora del decret que ho permet, "rectifiqui" la normativa. La tinenta d'alcaldia Janet Sanz ha reclamat "consciència i responsabilitat" al Govern, i que retoqui el decret per "evitar l'especulació i salvaguardar el dret a l'habitatge".

El consistori no atorgarà llicències durant un any, un termini prorrogable, per "evitar sorpreses i contenciosos" en l'aplicació de la normativa, que permet als propietaris de pisos a Catalunya llogar habitacions a turistes: fins a quatre cambres d'un sol pis per un màxim de 31 dies consecutius. Un decret que, en paraules de Sanz, "obre la porta a l'especulació" i que està "dictat al servei de plataformes com Airbnb".

La normativa ja preveia aquest termini de dotze mesos perquè els ajuntaments poguessin adaptar-s'hi, que és el que ara aprofita l'Ajuntament per frenar en sec la concessió de llicències. La tinenta ha explicat que hi ha "sentències judicials contradictòries" sobre si els particulars poden obtenir els títols habilitants en aquest termini jurídic de marge entre la publicació del decret i la seva entrada en vigor. Per això, prefereixen esperar que la Generalitat escolti els precs de l'Ajuntament i introdueixi canvis al text. "Tenen l'oportunitat de rectificar", ha afirmat.

Sanz ha incidit, sobretot, en demanar que el decret "doni instruments" als ajuntaments per tenir més competències en control i inspecció. Amb el text actual, ha dit, no queda clar que es pugui controlar la legalitat de les habitacions turístiques en pisos particulars, per la possible col·lisió amb el dret a la intimitat del propietari del pis. Sanz també ha reclamat que el decret prevegi que, amb la pròpia activitat, els ajuntaments puguin finançar aquest control, ja que, actualment, el consistori barceloní hi destina més d'un milió d'euros anuals.

La tinenta d'alcalde no ha volgut donar massa més detalls sobre quines rectificacions concretes proposa l'Ajuntament respecte la normativa, però sí ha avançat que "tot fa pensar que haurem d'anar cap a una proposta restrictiva" dins les competències que té el govern municipal.

Sanz acusa la Generalitat d'afavorir l'especulació

Però la qüestió de fons, en opinió de l'Ajuntament, és la col·lisió entre aquesta nova opció que proposa la Generalitat i el dret a l'habitatge, en una ciutat amb tanta pressió en el mercat de lloguer com Barcelona. "No podem pensar que les habitacions turístiques no impacten en el mercat de l'habitatge", s'ha exclamat Sanz. "Són molt més rendibles i substitueixen l'oferta d'habitatge habitual", ha dit. Tot i que podrien significar una font d'ingressos per a famílies colpejades per la crisi del covid-19, l'Ajuntament tem que beneficiï més els grans tenidors i, en qualsevol cas, prefereix combatre els efectes de la pandèmia actuant sobre el mercat del lloguer.

Sanz creu que a Catalunya "no hi ha un debat" sobre si fan falta llars compartides, sinó sobre la pervivència del dret a l'habitatge i l'especulació.