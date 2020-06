El preu de l'habitatge es manté estable malgrat la crisi del covid-19

La compravenda d'habitatge inscrit als Registres de la Propietat va caure a l'abril un 38% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. És el descens més important de la sèrie estadística del Col·legi de Registradors, i Catalunya és la tercera comunitat que més ha notat aquest descens. La sorpresa, però, és que el preu de l'habitatge és, al maig, una mica més car del que ho era fa un any i es manté estable respecte al mes anterior.

Segons l'estadística mensual d'habitatge nou i de segona mà Tinsa, el preu mitjà de l'habitatge a Espanya és un 3,6% superior aquest mes de maig al del mateix mes del 2019 i acumula una revalorització de més del 18% sobre el mínim registrat ara fa cinc anys. Així, apunta l'agència, l'alteració del mercat provocada per la pandèmia no s'ha traduït en canvis "estadísticament significatius" en l'evolució dels preus del mercat residencial, que fa diversos trimestres que mostra signes d'estabilització.

Només s'han detectat discrets descensos de preu als habitatges situats a les capitals i a les grans ciutats (-1,3%), així com a les localitats més petites de l'interior del país (-2,6%), però només si es compara el maig amb l'abril. La diferència respecte al mateix mes del 2019 continua sent positiva, amb un creixement del 3,8% i del 2,9% respectivament. "El valor mitjà dels diferents grups geogràfics al maig és similar a la mitjana dels mesos precedents del 2020; queden una mica per sobre les àrees metropolitanes, amb un increment mensual del 2,7%", ha assenyalat Rafael Gil, director del servei d'estudis de Tinsa.

L'habitatge de segona mà és un pèl més barat que fa un any

Pel que fa al preu de l'habitatge de segona mà, segons ha publicat l'índex immobiliari de Fotocasa aquest dimarts, va augmentar un 1,3% el cinquè mes de l'any respecte al mes anterior i és un 1,1% més barat del que ho era un any abans. El metre quadrat, s'hi apunta, costa de mitjana 1.878 euros. En aquest sentit, Catalunya és la segona comunitat on el descens és més pronunciat en comparació amb l'abril, encara que sigui només del 0,9%. La supera Madrid, amb preus un 1,4% més baixos al maig que a l'abril.

Això sí, el Principat figura entre les cinc comunitats amb el preu de l'habitatge de segona mà més car d'Espanya. Amb el metre quadrat a 2.470 euros, és la quarta, i té per davant Madrid (3.079 euros), el País Basc (2.812 euros) i les Illes Balears (2.757 euros).