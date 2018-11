EN DIRECTE: El Congrés debat el decret que obliga els bancs a pagar les despeses hipotecàries

El Congrés de Diputats debat el decret llei que va aprovar el govern espanyol per determinar que són els bancs els que han d'abonar l'impost dels actes jurídics documentats. L'executiu de Sánchez va aprovar el decret després que el Suprem fes marxa enrere i tornés a establir que pagar l'impost hipotecari corresponia als clients. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat als partits que hi votin a favor i s'aprovi per unanimitat.