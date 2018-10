La banca retira la informació sobre hipoteques de les seves webs a l'espera de la decisió del Suprem

Els principals bancs espanyols han retirat de les seves pàgines web la informació disponible sobre les hipoteques a l'espera que el Tribunal Suprem aclareixi si és l'entitat o el client qui ha de fer-se càrrec de l'impost associat a aquests crèdits.

Alguns bancs espanyols estan revisant les condicions del préstecs hipotecaris i tampoc estan oferint-ne informació en les seves oficines, tot i que no han suspès la signatura d'hipoteques que ja estaven previstes, segons informa EFE. L'estratègia comercial sobre hipoteques de la banca està, doncs, a l'espera de la decisió que prengui sobre aquest tema el Tribunal Suprem. El president de l'alt tribunal, Carlos Lesmes, es reunirà aquest dilluns amb les magistrats que dijous passat van dictar la sentència que establia que la banca, i no pas els clients, s'havien de fer càrrec del pagament de l'impost d'actes jurídics documentats en la signatura d'una hipoteca. A la reunió també assistirà el president de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo, que va deixar en suspens aquesta última decisió divendres.

En el cas del BBVA i Bankia, les webs presenten un avís d'"informació no disponible" quan s'accedeix a l'apartat d'hipoteques. En canvi, Sabadell i Santander havien tret de la seva web la informació d'hipoteques. En tots dos casos, els usuaris que les busquen a la web es troben amb un anunci d'altres productes financers de l'entitat. Pel que fa a Caixabank, Bankinter, Liberbank i Caixa d'Enginyers, mantenen les seves respectives pàgines amb la informació sobre hipoteques.

Aquesta reunió, de caràcter intern, servirà únicament per analitzar la situació creada després de la sentència dictada i de la nota posterior, en la qual el Tribunal convocava una reunió plenària dels magistrats del contenciós-administratiu per confirmar o no la jurisprudència creada.

Després de la sentència de dijous, l'endemà el Suprem, davant l'"enorme repercussió econòmica i social" de la decisió, va anunciar que la revisaria.