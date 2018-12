Catalunya és la segona comunitat on creix més la constitució d'hipoteques d'habitatges en un any

Catalunya és la segona comunitat on més ha crescut la constitució d'hipoteques sobre habitatges en un any, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l'INE referents a l'octubre passat. El creixement ha sigut del 40,7%, només la supera Navarra (53,7%), mentre que Aragó se situa en tercera posició (36,8%). En canvi, les dues comunitats que presenten taxes anuals negatives són la Rioja (-20,95) i les Illes Balears (-4,9%).

Segons les dades de l'INE, durant l'octubre passat es van constituir 5.808 hipoteques d'habitatges a Catalunya, xifra que representa un increment del 10,7% respecte al setembre i que la situa com la tercera comunitat on més hipoteques es van firmar a l'octubre, per darrere d'Andalusia i la Comunitat de Madrid. Aquestes tres comunitats també són les que han prestat més capital per a la constitució d'aquests préstecs, tot i que les posicions varien. La primera ha sigut la Comunitat de Madrid (1.014 milions d'euros), seguida de Catalunya (886 milions d'euros) i, finalment, d'Andalusia (620 milions d'euros).

El creixement a Espanya és d'un 20,4%

Igual que a Catalunya, a Espanya també creixen les hipoteques firmades sobre habitatges en un any, tot i que l'increment no és tan espectacular (20,4%). Pel que fa a l'augment des de gener se situa en un 10,7%. En canvi, les hipoteques constituïdes en vivendes a l'octubre van caure un 6,5% respecte al setembre. Concretament, se'n van firmar 30.356.

També ha baixat una mica (-0,6%) l'import sol·licitat respecte al mes anterior. L'import mitjà a l'octubre va ser de 126.926 euros, quantitat que representa un augment del 4,6% respecte a l'octubre del 2017 i un increment del 5,3 des del gener.