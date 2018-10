El Suprem arxiva la querella de Podem contra el jutge que ha paralitzat la sentència de les hipoteques

El Suprem ha arxivat aquest dijous la querella que Podem va presentar dimarts davant l'alt tribunal contra el president de la sala que va decidir paralitzar la sentència sobre els impostos hipotecaris, Luis María Díez-Picazo. La sala segona del Suprem afirma que no és competent per investigar-la.

La formació lila acusava el magistrat d'un possible delicte de prevaricació judicial per la seva decisió de deixar en suspens els efectes d'una sentència ferma i convocar el ple de la sala per decidir si el Suprem fa marxa enrere. Els jutges van determinar que són els bancs i no els clients els qui han de fer-se càrrec de les despeses, però posteriorment Díez-Picazo va convocar el ple per al 5 de novembre per revisar la sentència.

D'altra banda, la sala primera del Suprem, que estava deliberant sobre quatre recursos relacionats amb les hipoteques, ha decidit aquest dijous suspendre la deliberació fins que la sala tercera prengui una decisió en el ple del 5 de novembre. La suspensió evidencia que la resta de sales no emetran cap més sentència fins que el Suprem concreti la jurisprudència definitiva pel que fa als impostos hipotecaris.