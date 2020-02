Les hipoteques sobre habitatges baixen a Catalunya per primer cop des del 2013

Diversos indicadors mostren una frenada del sector immobiliari residencial, com per exemple les compravendes d'habitatges. Aquest dijous aquest alentiment de la compra d'habitatges s'ha vist refermat amb les dades d'hipoteques sobre habitatges publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que mostren el primer descens a Catalunya des de l'any 2013, i en el conjunt d'Espanya un fort alentiment, però sense entrar en terreny negatiu.

Segons les dades de l'INE, durant el 2019 s'han constituït a Catalunya 57.787 hipoteques sobre habitatges, xifra que és un 0,6% inferior a l'any anterior. Al conjunt d'Espanya, s'han hipotecat 357.720 habitatges, un 2,7% més que l'any 2018. Un augment que es produeix perquè el nombre d'hipoteques encara creix en les comunitats que es van sumar més tard a la recuperació del mercat immobiliari, com Castella-la Manxa, on augmenten un 17,9%, el País Valencià, amb un creixement del 6,8%, o Múrcia, on l'increment va ser del 6,1%, que compensen el descens a Catalunya, Navarra, la Rioja, les Balears o Galícia.

De fet, el creixement del nombre d'hipoteques a Espanya és el més baix dels últims anys. El 2016 el nombre d'hipoteques sobre habitatges va créixer a l'Estat un 14,6%; el 2017, l'augment va ser del 10,7%, i el 2018 l'increment va ser d'un 11,3%. El 2019 va frenar i es va quedar en només un 2,7%.

Malgrat el descens del nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya el 2019, el Principat continua sent la tercera comunitat on més se'n firmen, només per darrere de Madrid, amb 69.616, i Andalusia, amb 67.845.

Quant al capital prestat, al conjunt de l'Estat va assolir els 44.717 milions d'euros, un 3,3% més que l'any anterior, dels quals gairebé 8.562 milions corresponen a Catalunya, un 1,8% més que l'any 2018.