Una hipotètica fusió entre Bankia i el Sabadell costaria 700 M€ a l'Estat

Una teòrica fusió entre Bankia i el Sabadell costaria uns 700 milions d'euros a l'Estat, de manera que, "amb preus d'avui, quedaria lluny de ser convincent" per al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) estatal, segons una anàlisi del banc nord-americà Bank of America. Dimecres passat el president del Sabadell, Josep Oliu, va obrir la porta a una possible fusió amb l'entitat madrilenya.

Als preus de mercat actuals, Bank of America calcula que Bankia necessitaria augmentar el seu capital en 7.900 milions d'euros per absorbir el Sabadell. D'aquests diners, 2.400 milions correspondrien a capital nou i 5.500 milions s'assignarien als accionistes del Sabadell, amb una ràtio de 0,56 accions de Bankia per cada acció de l'entitat catalana. Per mantenir l' statu quo, amb un 49% de Bankia i un 51% del Sabadell, el FROB, dependent del govern espanyol, hauria de subscriure el 30% del capital de 2.400 milions d'euros, és a dir, 700 milions d'euros de diners dels contribuents.

"Els impactes financers que estimem suggereixen que fusionar Bankia i el Sabadell amb preus d'avui quedaria lluny de ser convincent per al FROB basat en els supòsits anteriors", assenyala l'informe. Tot i l'extensa anàlisi teòrica feta pública aquest divendres sobre una hipotètica fusió, l'entitat nord-americana ha aclarit que "no està considerant si és probable que es produeixi un acord d'aquest tipus" entre els dos bancs.

La teòrica adquisició del Banc Sabadell per part de Bankia comportaria un increment del 2% dels guanys per acció del Sabadell i una retallada de més del 30% en el valor esperat de Bankia el 2022. Perquè la transacció fos neutral per al valor liquidatiu de Bankia, caldria que el banc no pagués més de 0,3 euros per cada acció del Sabadell, és a dir, que tingués un descompte del 70% respecte als preus de mercat actuals.

Tancament d'oficines

La hipotètica fusió de Bankia i el Sabadell forçaria el tancament de més de 600 oficines de les dues entitats, a causa del percentatge d'encavalcament, del 15%, entre els dos bancs. En total, sumen 4.126 sucursals a Espanya, segons el document.

D'aquesta xarxa d'oficines, la província de Madrid és la que n'acumula més, amb un 20% del total, seguida per Barcelona, amb el 13%. València, amb un 8%, i Alacant i Múrcia, amb un 7% cadascuna, fan que més de la meitat de les sucursals es concentrin en només cinc demarcacions espanyoles.

Sabadell i Bankia sumaven una quota de mercat del 17% al tancament del tercer trimestre del 2019.