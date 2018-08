El 44% d’hores extres no reben cap retribució

Gairebé la meitat dels treballadors que van fer hores extraordinàries durant el segon trimestre del 2018 no van percebre cap retribució a canvi. Mentre que el nombre d’hores extres ha assolit una xifra rècord en comparació a les de l’última dècada -6,8 milions d’hores de més a la setmana, només superades per les dades del 2009-, un 44% dels empleats encara no han cobrat les compensacions dels mesos d’abril a juny.

La informació, recollida pel sindicat Comissions Obreres (CCOO) d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), mostra que només el 56% de les hores addicionals van ser pagades als treballadors. Un registre, el dels assalariats que fan hores extres, que també ha arribat al màxim des del 2009: 825.000 persones. Els més afectats, els dels sectors manufacturer i de comerç i reparació de vehicles. Segons el sindicat, a més, les hores extres treballades equivaldrien a la creació de 170.600 nous llocs de treball a jornada completa amb un conveni de 40 hores a la setmana.