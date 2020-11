L'hostaleria que no serveixi a domicili podrà accedir a la prestació extraordinària d'autònoms

Canvi de criteri a la Seguretat Social. A partir d'ara, els treballadors autònoms del sector de l'hostaleria podran accedir també a la prestació extraordinària per impediment d'activitat, fruit de les restriccions sanitàries que aproven les comunitats i que forcen els negocis a tancar, com passa a Catalunya. Fins ara la Seguretat Social entenia que l'hostaleria podia seguir mantenint part de l'activitat a través de la recollida i entrega de menjar a domicili i, per tant, quedava fora d'aquesta ajuda. Aquest criteri, però, no era compartit per les organitzacions d'autònoms ni pel sector hostaler, que asseguraven que deixava fora molts negocis que no podien fer menjar a domicili. Finalment, la Seguretat Social flexibilitza la prestació i acceptarà que l'hostaleria també pugui accedir a aquesta ajuda sempre que presenti una declaració responsable assegurant que no du a terme aquesta activitat.

El ministeri d'Inclusió i Seguretat Social ha modificat l'actual reial decret que recull els criteris d'aquesta prestació i el negoci que no pugui realitzar l'opció de menjar a domicili es considerarà que està del tot tancat. Tanmateix, tant si realitzen l'activitat de menjar a domicili com si no ho fan poden continuar sol·licitant la prestació compatible amb la caiguda de la facturació, que ha de ser del 75% al llarg d'un trimestre respecte al mateix període de l'any passat. La mesura ha estat celebrada per organitzacions com l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA).

Autónomos de hostelería q cierren por orden administrativa tendrán prestación extraordinaria por cese de actividad

Deberán presentar a su Mutua declaración responsable q no realizan venta a domicilio ni para llevar

La prestació per impediment de l'activitat permet que el negoci afectat per les restriccions sanitàries pugui accedir a l'ajuda en el moment en què es decreten. Amb aquesta prestació queden exonerades les quotes a la Seguretat Social i els treballadors autònoms reben una prestació equivalent al 50% de la base mínima.

El 30 d'octubre la Seguretat Social va abonar 234 milions d'euros a més de 256.000 treballadors autònoms als quals es va concedir alguna de les ajudes posades en marxa pel govern espanyol per afrontar la pandèmia, segons dades del ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. D'aquests beneficiaris, uns 15.000 van rebre la prestació per suspensió temporal de l'activitat.