Les hostesses 'florero' desperten el debat feminista al Saló de Ginebra

La 88a edició del Saló Internacional de l'Automòbil obre les portes al públic aquest dijous 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona. El debat feminista també ha arribat fins al recinte de la fira Palexpo de Ginebra, a Suïssa, on el paper de les dones treballadores en aquest saló s'havia limitat majoritàriament fins ara a acompanyar físicament els cotxes, fent d'hostesses, però sense cap altra funció o tasca que mantenir-se quietes o al voltant del vehicle.

Des de dilluns i fins dimecres, el saló ha estat obert a la premsa i el debat ja s'ha fet evident. El cert és que moltes de les marques presents al saló han decidit mantenir un any més aquesta figura femenina al costat dels cotxes malgrat que altres sectors com el de l'esport -concretament el ciclisme i la Fórmula 1- ja han començat a retirar les dones 'florero' dels seus esdeveniments. “Formen part del passat, la condició de la dona és diferent, avui en dia”, va dir el responsable de les 24 hores de Le Mans, Gérard Neveu, fa només uns dies.

Al saló de Ginebra, però, "el passat" encara formava part del present aquesta setmana en molts dels expositors. La marca suïssa de luxe Mansory, Pirello i, de fet, bona part de les marques italianes han mantingut la figura de les dones-objecte als seus estands. Vestits ajustats, faldilles curtes, tacons de deu centímetres i maquillatge abundant eren els únics complements d'aquestes treballadores en molts d'aquests expositors.

Paritat i canvi en els uniformes

Hi ha automobilístiques, però, que sí que s'han desmarcat d'aquesta pràctica. Nissan, Toyota i Lexus ja van anunciar des d'un principi que aquest any eliminaven dels seus estands les hostesses acompanyant els cotxes. En el seu lloc hi han posat la figura dels informadors i informadores, que expliquen les novetats de la marca al saló. D'altra banda, alguns dels gegants del sector, com ara el grup Volkswagen, PSA, Mercedes-Benz o Fiat han equiparat la funció de les hostesses entre homes i dones.

També han canviat alguns dels uniformes. Aquest any més marques han optat per les faldilles per sota dels genolls, i els pantalons o les sabates esportives també per a les noies. És el cas de Jaguar, Ferrari o Rolls Royce, que han unificat la vestimenta entre homes i dones.

Una figura laboral en entredit

La figura de les hostesses de certàmens i salons ha estat qüestionada els darrers mesos per diverses administracions i tribunals que consideren que provoca una discriminació de les dones per qüestió de gènere. L'últim cas recent a Catalunya és el del Trofeu de tenis Conde de Godó: la Inspecció de Treball va multar la marca de refrescos Schweppes i una agència de models per contractar dones i fer-les vestir amb massa poca roba.

El secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va destacar aleshores a l'ARA la “dificultat que suposa per als inspectors arribar fins a aquests casos”, que en moltes ocasions ni tan sols es perceben com a actes de violència en l’entorn laboral. “De vegades, com en el cas de les hostesses de Schweppes al torneig Godó, una falta que podia semblar de riscos laborals, perquè passaven fred, acaba destapant un cas de discriminació per raó de gènere; podrien haver comprat para-sols, però van contractar dones perquè aguantessin un paraigua; és el màxim exponent de cosificació de la dona”, lamentava Ginesta.

El doble de multes per sexisme a les empreses catalanes

L’any passat la Inspecció de Treball va expedientar un total de 271 empreses a Catalunya per alguna falta relacionada amb la discriminació de gènere, entre homes i dones. D’aquestes, 58 van acabar amb una infracció en acta, que implica una sanció. És més del doble de les multes que es van imposar l’any anterior a Catalunya, segons les dades a què ha tingut accés aquest diari.

Tot i que el 2016 la Inspecció de Treball va obrir molts més expedients -508 casos-, només 22 van desembocar en una acta d’infracció. De les 58 sancions del 2017, el 75% (43 infraccions) van ser per casos d’assetjament sexual. Segons fonts de la Inspecció, aquests eren "casos flagrants".