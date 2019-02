El hotels de Barcelona es recuperen i continuen com els segons més cars d'Espanya

Els hotels de Barcelona mantenen el pols i les principals dades demostren que s'ha superat l'impacte provocat per la incertesa del referèndum de l'1-O i els atemptats de Barcelona i Cambrils, que va portar a una caiguda de l'ocupació i els preus en l'últim trimestre del 2017 i el primer trimestre del 2018, a més de l'impacte per la recuperació de destinacions turístiques com el nord de l'Àfrica, Croàcia, Grècia i Turquia.

Aquesta competència ha afectat especialment les Canàries, Marbella i Barcelona, segons la consultora Magma HC.

No obstant això, els hotels de luxe encara arrosseguen les conseqüències d'aquests fets en els seus indicadors. Però l'ocupació s'ha recuperat en la mitjana dels establiments hotelers, així com els preus, que queden lleugerament per sota dels màxims, i els ingressos per habitació, segons es desprèn de l'últim baròmetre realitzat per la consultora internacional STR amb Magma Hospitality Consulting.

Així, aquest baròmetre indica que l'ocupació mitjana dels hotels de Barcelona l'any 2018 es va situar en un 76,40%, menys d'un punt per sota de l'any anterior, quan va ser del 77,10%. Bilbao, Gran Canària i Màlaga van ser les úniques capitals on l'ocupació va ser superior que a Barcelona. Madrid, tot i millorar una mica més d'un punt, es va quedar amb una ocupació del 74,20%.

Segons el baròmetre, Marbella continua sent la destinació amb un preu mitjà diari per habitació (ADR) més alt a Espanya, de 199,71 euros el 2018, quasi 9 euros més que l'any anterior. Però Barcelona continua ocupant el segon lloc, amb un preu mitjà diari per habitació de 137,84 euros el 2018, un 3,2% inferior a l'any anterior. "El comportament de Barcelona des dels seus màxims era una incògnita, però finalment s'ha contingut amb un descens de l'ADR del 3,2%", indica el baròmetre.

Les Balears són la següent destinació amb un ADR més alt després de Barcelona, amb 136,92, només 20 cèntims superior a l'any anterior. Madrid, tot i ser una important destinació de negocis, té encara uns preus molt inferiors, de 109,15 euros el 2018, amb un augment de poc més de dos euros respecte al 2017.

Quant als ingressos per habitació disponible (RevPAR), una ràtio que relaciona l'ocupació amb els preus i que és el principal indicador de la rendibilitat en el sector, Barcelona també ocupa el segon lloc, amb 105,33 euros, un 4,1% menys que l'any anterior. Per davant té Marbella, amb 127,94 euros, mentre Madrid, per exemple, tot just supera els 81 euros, malgrat registrar un augment del 4,6%.

El baròmetre, a més, indica que Barcelona "ha tancat el 2018 amb símptomes de recuperació després de la caiguda de l'últim trimestre del 2017", tot i que destaca que s'han vist afectats especialment del descens el segment de luxe, amb una caiguda del RevPAR del 9,6% en aquesta línia d'establiments.