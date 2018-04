Un Estat sense idees

Veient els pressupostos de l’Estat per al 2018 es fa difícil no arribar a la conclusió que el govern espanyol s’ha quedat sense idees. Les grans novetats (augment de les pensions més baixes i augment del sou a la policia, per exemple) han arribat pura i simplement perquè s’han produït protestes al carrer. La resta sembla feta amb el pilot automàtic. Tenint en compte que Rajoy ha presentat els pressupostos amb mig any de retard (incomplint per primer cop l’obligació de presentar-los “almenys tres mesos abans de l’expiració dels de l’any anterior”, article 134.3 de la venerada Constitució) se’n podia esperar més. Però la sensació d’esgotament és evident en un govern que ja fa quatre anys (quatre!) que no pren cap gran decisió econòmica. L’última va ser la reforma fiscal del 2014.

Ara haurem de veure si Montoro finalment podrà aprovar els pressupostos, però la següent incògnita serà: i què passarà amb els del 2019, que s’han de presentar de seguida, en mig any? La sensació és que a aquest executiu se li està acabant la benzina.