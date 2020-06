ImaginBank pivota cap al comerç electrònic

ImaginBank ja no és Bank, és només Imagin. La secció de negoci de CaixaBank dirigida al públic jove ha anunciat aquest dimecres que muta totalment de cos i esperit per convertir-se en una aplicació –diuen– de Lifestyle. L'empresa no abandona el producte financer però el camufla entre tot un seguit de plataformes de comerç electrònic, música i videojocs. De fet, llancen també dues aplicacions específiques per a adolescents i nens: ImaginTeen i ImaginKids. L'objectiu és que els 2,6 milions d'usuaris de què disposen avui es converteixin en 4 milions, així com incrementar en un 70% la rendibilitat que obté del públic jove. L'estratègia passa per convertir-se en la plataforma de referència quan busquin contractar els seus primers productes financers.

"L'aspecte més rellevant a nivell estratègic és que aquesta comunitat ja no ofereix només productes i serveis financers, sinó que això també passa a ser només una part de la proposta de valor", ha especificat Benjamí Puigdevall, conseller delegat d'Imagin. I, de fet, un dels canvis més importants és que ja no caldrà tenir un compte bancari per interactuar amb l'aplicació. El responsable de màrqueting, David Urbano, ha detallat que hi ha tres nivells d'usuaris: els Imaginers seran els que es descarreguin l'aplicació però no tinguin cap vincle financer amb la companyia; els Reload, els qui no necessàriament tinguin un compte a La Caixa però decideixin adquirir una targeta de prepagament que tindrà avantatges quan es viatgi a l'estranger, i, finalment, hi haurà l'Infinity, l'usuari que ho té tot.

Tot això va acompanyat d'una nova imatge de marca que abandona l'estètica blava de La Caixa i amb propostes com un Spotify propi (imaginMusic) en què ja han dit que hi participaran Nil Moliner i Blas Cantó; un Amazon particular (imaginShop) amb productes tecnològics "a preus molt competitius" i amb possibilitats de finançament i d'enviament a casa; i una plataforma de videojocs que s'ha construït a partir de l'aliança amb un dels primers equips de la Lliga de Videojocs Professional, els Mad Lions. La campanya publicitària, per acabar de deixar clar que la cosa més important és arribar a un públic de poc més de 18 anys, es llançarà sobretot a aplicacions com Instagram i Tik Tok i mitjançant influencers.

De moment, ha insistit Puigdevall, la idea és captar aquest públic abans que tingui necessitats financeres per ser-hi quan hi estiguin interessats. Més endavant, ha dit, ja buscaran la manera de monetitzar aquesta interacció: bé sigui explotant les dades, els serveis o els models de pagament per contingut exclusiu.