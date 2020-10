Les grans empreses també pateixen el covid-19 el tercer trimestre

Aquest dijous va ser el tret de sortida de la nova tongada de resultats empresarials -els corresponents al tercer trimestre, del juliol al setembre, i els primers nou mesos de l’any- i el segon termòmetre per mesurar l’impacte de la pandèmia en els negocis. Els inversors continuen atents al xoc de la segona onada del coronavirus en els mercats i, precisament, ahir l’Íbex-35 va tancar amb un lleuger retrocés del 0,22%.

IAG

Pèrdues de 1.300 milions d’euros en el millor trimestre de l’any

L’altre gegant de l’Íbex-35 que ja va passar ahir pel rendiment de comptes és el que més pèrdues ha acumulat en el que portem d’any. IAG va anunciar que ha retallat els ingressos un 83%, fins als 1.200 milions d’euros. Amb bona part de l’operativa parada per les restriccions de la pandèmia, el hòlding d’aerolínies va anotar unes pèrdues de 1.300 milions, que fan de mal comparar amb els guanys de 1.425 milions del 2019. Aquests són els resultats preliminars del grup i, per tant, fins a la setmana vinent no es faran públics més detalls sobre l’evolució de les companyies que en formen part: Vueling, Iberia, British Airways, Aer Lingus i Level. El tercer trimestre de l’any inclou els mesos d’estiu i, per tant, els de més tràfic per a les aerolínies d’IAG. No obstant, durant aquest període la seva capacitat (mesurada en una ràtio entre els seients oferts i els quilòmetres de les rutes) es va reduir un 78,6%. A més, l’ocupació va caure fins al 48%, quan habitualment les aerolínies necessiten omplir almenys un 80% de l’avió per arribar al break even. De fet, amb el nou entorn d’“alta incertesa” per la segona onada de la pandèmia, IAG preveu que la capacitat no superi el 30% el quart trimestre i admet que l’evolució de les reserves no ha anat com esperava.

Bankinter

El cinquè banc espanyol registra una caiguda de beneficis anòmala

El primer dels cinc gran bancs espanyols en presentar resultats va estrenar-se amb una reducció notable dels beneficis. Bankinter va guanyar 220 milions d’euros fins al setembre, un 50,5% menys que l’any anterior. El motiu és la incertesa. L’entitat que dirigeix María Dolores Dancausa acostuma a presentar bons resultats independentment del context econòmic, ja que té poca exposició a la banca minorista, però aquest cop ha hagut d’efectuar “fortes provisions” per fer front a un agreujament de la crisi. Tot i així, el banc va remarcar que els marges encara presenten creixements “significatius” i que ha mantingut l’activitat en un període “tan complicat” com l’actual.

Unilever

Fredor en les vendes del gegant mundial del gran consum

Les mesures de confinament van impulsar com mai les vendes del gran consum a les llars arran del tancament de la restauració. Tot i així, aquest context no va ser un revulsiu per a les vendes del gegant del sector Unilever. El fabricant angloholandès va assolir unes vendes de 38.662 milions d’euros en els primers nou mesos del 2020, un creixement força pla de l’1,4% respecte als resultats del 2019. Paradoxalment, en l’àrea d’alimentació, la facturació d’Unilever es va retallar un 1,3%, fins als 14.762 milions, del gener al setembre. El conglomerat, però, va destacar el creixement d’altres divisions com la dels productes d’higiene de les mans i la llar, mentre que el negoci de comerç electrònic es va disparar un 76% durant aquest període.

Tesla

La firma de cotxes elèctric duplica guanys tot i el virus

Malgrat la pandèmia, algunes companyies mantenen la seva bona evolució. Tesla va presentar ahir uns beneficis que dupliquen els del 2019, amb guanys de 331 milions de dòlars. En plena crisi, el fabricant de cotxes elèctrics ha aconseguit sumar el seu cinquè mes consecutiu en números negres gràcies a l’increment de les matriculacions dels seus vehicles arreu del món. Els ingressos es van disparar un 39% fins als 8.771 milions durant el tercer trimestre, en què la firma va vendre 139.593 cotxes, un 44% més. Aquesta evolució contrasta amb els anys de pèrdues que havia acumulat la companyia fundada per Elon Musk i les previsions del grup es mantenen positives, al marge de la conjuntura econòmica. Tesla preveu superar el mig milió d’unitats produïdes i comercialitzades durant un 2020 marcat per les restriccions a la mobilitat dels ciutadans.

Nova caiguda dels ingressos a l’agost En consonància amb els primers resultats del tercer trimestre, la xifra de negocis de les empreses va baixar un 13,6% interanual a l’agost, segons les dades publicades aquest dijous per l’INE. D’aquesta manera, s’amplia en un punt la caiguda del mes anterior, a causa, sobretot, de la reculada de les vendes en els serveis i el comerç. Amb aquesta davallada les empreses encadenen sis mesos de retrocessos importants per l’impacte de la crisi del coronavirus. Aquesta disminució es va notar especialment en les vendes dels serveis, que van caure un 24,3%, però també en el comerç (-10,1%), la indústria (-9,9%) i el subministrament d’energia elèctrica i aigua (-9,4%). En termes intermensuals, la facturació es va reduir un 0,4%

.