Les importacions es disparen i desllueixen un nou rècord exportador

Les exportacions catalanes continuen superant els seus millors registres. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), les vendes a l'exterior van millorar un 4,2% aquest juliol respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'acumulat, les exportacions al territori evolucionen a ritme de rècord: durant els set primers mesos de l'any, van millorar un 3,1% en comparació amb l'exercici anterior.

Malgrat tot, les importacions també segueixen una línia ascendent, i evolucionen a un ritme més accelerat que les exportacions. Des que va arrencar l'any, l'import dels béns adquirits a l'exterior s'ha incrementat un 7,7,% interanual. De fet, aquest mes de juliol s'ha assolit una fita que mai s'havia vist: per primera vegada, les importacions a Catalunya al llarg d'un mes han superat els 8.000 milions d'euros.

Així, el dèficit comercial del Principat continua eixamplant-se. Entre el gener i el juliol, el dèficit comercial va ascendir als 10.831 milions d'euros, mentre que durant el mateix període de l'any passat era de 8.263 milions. L'últim mes de juliol és precisament un dels que més destaquen, ja que la diferència entre importacions i exportacions va arribar a doblar-se (el dèficit al juliol del 2018 va ser de 1.770 milions, però al mateix període de l'any passat era de 868 milions).

A la resta d'Espanya, la situació és similar, tot i que el dèficit creix en menor mesura. Les exportacions a l'estat creixen a un ritme interanual del 3,8% (set punts per sobre la mitjana catalana) mentre que les importacions ho fan al 6,2% (un punt i mig per sota el ritme de Catalunya).

Energia: la importació que més creix

Segons les dades de l'Idescat, la importació de productes energètics com ara el petroli o el gas natural és la que més ha crescut des de principis d'any, concretament un 16,8%. A la resta d'Espanya també es repeteix aquesta tendència. No és estrany, doncs, la pujada de preu que es va anunciar aquesta mateixa setmana en els preus de l'electricitat i el gas natural: Espanya no és un país productor i necessita abastar-se de l'exterior.

La importació de vehicles de motor i altres materials de transport també creix al mateix ritme que l'energia (16,8% en l'acumulat de l'any), mentre que la indústria química ho fa al 12%. Aquest últim sector és el que aglutina la major part de les importacions catalanes: un de cada cinc euros destinats a la compra de productes provinents de l'exterior pertanyen a aquesta indústria.

Alemanya fa caixa amb Catalunya

Que Alemanya sigui el país on més compres realitza Catalunya no és casualitat. El país germànic és referent en el sector químic i de l'automoció, dos mercats que tenen un gran pes per al territori català: el 17% de les importacions del Principat provenen de Berlín. El segon proveïdor de Catalunya és la Xina, que representa un 10% de les importacions.

Per la banda de les exportacions, França és, ara mateix, el millor client. El 16% de les vendes a l'exterior van destinades a aquest país, mentre que la segona posició l'ocupa Alemanya (amb un 11%).