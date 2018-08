L’impost al dièsel s’inclourà als pressupostos de l’any que ve

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va avançar aquest dijous que el govern espanyol treballa en un esborrany sobre la nova fiscalitat que ha de tenir el dièsel, vinculada a la transició ecològica. En una entrevista a Europa Press, Maroto també va aclarir que aquest esborrany acompanyarà la presentació dels nous pressupostos generals de l’Estat per a l’any que ve.

“S’ha parlat molt del dièsel, però la realitat és que encara no s’ha posat sobre la taula un possible esborrany per veure, amb els sectors implicats, la lletra petita del que serà l’impost al dièsel”, va afegir la ministra al mateix temps que va ressaltar que el govern espanyol ha d’anar “més de pressa” en la transició per la reducció d’emissions, després que s’hagin disparat les de diòxid de carboni (CO 2 ).

Maroto va matisar, però, que el document s’analitzarà juntament amb el sector de l’automòbil per tal d’arribar a un “bon impost” que marqui el full de ruta cap a la reducció de les emissions, però d’una manera consensuada amb el sector perquè la indústria pugui adaptar-se als canvis.

A més, la ministra va voler tranquil·litzar la indústria de l’automòbil també amb el seu discurs. Maroto va assegurar que les declaracions de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en què deia que el dièsel tenia “els dies comptats” no van ser “encertades”, tal com també va reconèixer poc després Ribera.

En aquest sentit, Maroto va remarcar que el govern espanyol vol que el nou impost al dièsel reculli les peticions de la Comissió Europea (CE) però també les polítiques que ajudin que la transició cap a la reducció del CO 2 sigui d’una forma ordenada. “Tenim el repte important de lluitar contra el canvi climàtic, però també de mantenir la competitivitat de sectors estratègics, com és el de l’automoció”.

Retard en els comptes

La ministra d’Indústria també va revelar ahir que, tot i que l’executiu té fins al 30 de setembre per presentar els comptes per a l’any que ve, el govern espanyol ja vaticina que s’endarrerirà “una mica, no gaire”.