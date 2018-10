Podem es querella contra el jutge del Suprem que ha paralitzat la sentència dels impostos hipotecaris

Podem ha presentat aquest dimarts una querella contra el jutge Luis María Díez-Picazo, president del la sala del Suprem que va paralitzar la sentència que determinava que són els bancs i no els clients els qui han de pagar els impostos de les hipoteques. La formació de Pablo Iglesias acusa el magistrat d'un delicte de prevaricació judicial per la seva decisió de deixar en suspens els efectes d'una sentència ferma i convocar el ple de la sala per decidir si el Suprem fa marxa enrere.

"No podem permetre que la justícia serveixi els interessos econòmics i polítics dels poderosos", ha subratllat a través de Twitter la diputada de Podem Gloria Elizo.

Hoy @podemos_legal ha presentado querella por prevaricación a Luis María Díez-Picazo, tras la sentencia que reconoció el pago de AJD a la banca y posterior marcha atrás del Supremo.



No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos. pic.twitter.com/1V9Q6ficLm — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 23 d’octubre de 2018

Díez-Picazo ha convocat el ple, format per 31 magistrats del Suprem, el dia 5 de novembre per revisar la sentència. La decisió del jutge ha creat una situació de caos i d'incertesa jurídica que han criticat tant el govern espanyol com els partits de l'oposició i les associacions d'usuaris. En la seva querella, la formació morada demana que no es revisi la sentència.