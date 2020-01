Els nous impostos posen en escac la cogeneració a Catalunya

El projecte de llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 ha provocat un ensurt a uns quants industrials catalans: els que tenen plantes de cogeneració, un sistema que permet ser més eficient energèticament, ja que alhora que es genera electricitat també es produeix escalfor o vapor que s’utilitza en els processos de producció.

La causa del seu neguit és un nou impost que vol crear el Govern -que forma part dels acords amb els comuns- que gravarà la producció, el transport i la distribució d’electricitat, i amb el qual s’esperen recaptar uns 145 milions d’euros, segons va avançar el vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès.

El CTESC proposa canviar el redactat de la llei per salvar el sector

L’impost és calcat del que és vigent a Extremadura, explica Pau Vila, de l’empresa LC Paper, una de les companyies que es podrien veure afectades. La diferència, diu, és que a Extremadura gairebé no hi ha cogeneració, mentre que a Catalunya hi ha més de 130 empreses que utilitzen aquest sistema. Vila creu, però, que la situació encara es pot corregir si el Govern modifica la redacció del projecte de llei, o fins i tot si els grups parlamentaris hi introdueixen esmenes durant la tramitació a la cambra.

Fonts de la conselleria d’Economia reconeixen que els ha arribat el neguit dels cogeneradors i que s’està treballant per veure com es pot trobar un bon encaix d’aquests productors elèctrics a la nova llei.

Sense alternativa renovable

Vila argumenta que la cogeneració no és una energia verda, però que en empreses com la seva “no hi ha una alternativa renovable per produir l’escalfor que es necessita per al procés industrial”. En aquest sentit, recorda que l’empresa on treballa va ser la primera que va presentar un projecte després que el Govern aprovés el nou decret de renovables, però que “farien falta mil plantes” com la seva per produir l’escalfor que necessiten.

"Les plantes tenen una gran eficiència", diu el sector per defensar-se

Actualment, les plantes de cogeneració estan sotmeses al pagament de l’impost de societats i l’impost estatal a la generació elèctrica. A més, han d’adquirir drets d’emissió de CO 2 . Ara les indústries que tenen aquestes plantes, moltes d’elles pimes, creuen que el gravamen que prepara el Govern les portarà a pèrdues, cosa que les abocaria al tancament. El resultat pot ser, diuen els afectats, que acabin comprant energia menys eficient i, en la majoria de casos, generada fora de Catalunya per als seus processos industrials.

De fet, no només els afectats s’han adonat d’aquesta nova càrrega impositiva que pot posar en perill el sector de la cogeneració. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), organisme consultiu format per les patronals i els sindicats, ha proposat introduir una nova redacció que deixi fora d’aquest impost els cogeneradors però també altres instal·lacions, com les plantes de purins. Tal com està redactat ara mateix l’articulat, només queden exempts del gravamen els productors d’electricitat renovable.

En el seu dictamen, el CTESC proposa la redacció següent: “No estan subjectes a l’impost les activitats que es duen a terme mitjançant les instal·lacions i estructures que es destinen a la producció i emmagatzematge dels productes a què es refereix l’article 9 per a l’autoconsum, ni la producció d’energia elèctrica en plantes de tractament de purins, en instal·lacions que utilitzen com a energia primària fonts d’energia renovables, en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs i en instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència”.

Doble imposició

Virginia Guinda, consultora energètica i vicepresidenta de Foment del Treball, avisa que els cogeneradors ja estan subjectes a l’impost sobre la generació (que grava amb un 7% la producció elèctrica) aprovat per l’anterior govern del PP. Aquesta experta indica que el nou gravamen obre el debat sobre si podria ser un cas de doble imposició (pagar dos impostos diferents per un mateix fet).

Però, a més, Guinda destaca que les aproximadament 150 instal·lacions de cogeneració elèctrica que hi ha a Catalunya són d’alta eficiència, és a dir, entren dins dels models de producció elèctrica als quals dona suport la UE. “La reforma del ministre Álvaro Nadal va fer desaparèixer una de cada tres instal·lacions de cogeneració. Les que van tancar eren les de poca eficiència energètica i, per tant, sense eficiència econòmica”, recorda. Per això aquesta consultora considera que les actuals plantes de cogeneració haurien d’entrar en les exempcions de l’impost, equiparades a les plantes de renovables.