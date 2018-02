La Inspecció de Treball expedienta la impremta de bitllets del Banc d'Espanya per frau en 146 contractes temporals

Després que la mateixa ministra d'Ocupació anunciés fa dues setmanes que s'intensificaria la lluita contra l'abús fraudulent dels contractes temporals, aquest dilluns CCOO ha denunciat que una empresa pública està justament sota la lupa de la Inspecció de Treball per aquesta mena de frau. Segons el sindicat, la Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a IMBISA (la impremta de bitllets del Banc d'Espanya) per haver-se valgut de treballadors temporals per desenvolupar tasques estructurals de la companyia.

Malgrat que l'empresa hagi volgut dotar els contractes d'una "aparença de temporalitat", la necessitat de contractar 146 treballadors respon a una "necessitat permanent de comptar amb una plantilla més gran" INSPECCIÓ DE TREBALL

Segons la notificació de la Inspecció de Treball feta arribar a IMBISA i a la qual ha tingut accés l'ARA, l'organisme depenent del ministeri d'Ocupació considera "evident" la improcedència de totes les contractacions temporals efectuades durant els dos anys de vida de l'empresa. Són un total de 146 contractacions, efectuades en períodes de sis mesos que, segons CCOO "s'han disfressat com a causes eventuals" quan eren "necessitats de feina permanents".

Tal com explica Maria Antonia Araque, secretària general de la Secció Sindical de CCOO a IMBISA i presidenta del comitè d'empresa, l'empresa ha anat tirant d'aquestes contractacions des que es va fundar el 2015 per intentar reduir costos en un sector on no pot fer-ho d'una altra manera perquè "la matèria primera està molt regulada". Araque denuncia que fins ara IMBISA ha ignorat les reclamacions dels treballadors. "Normalment les feines puntuals són les que requereixen menys qualificació però que s'han demostrat necessàries per cobrir el volum de feina", aclareix.

En la seva resolució, en què notifica l'inici del procés sancionador, la Inspecció de Treball conclou que "malgrat el que l'empresa ha volgut recollir en les clàusules dels corresponents contractes per dotar-los d'una aparença de temporalitat, el cert és que la necessitat de contractar fins a 146 treballadors en períodes d'entre 5 i 6 mesos respon a una necessitat permanent de comptar amb una plantilla més gran".

Què és IMBISA? És una empresa pública que va néixer a finals del 2015 després que el Banc Central Europeu canviés la legislació i ara només permeti dos models alternatius per produir la quota nacional de bitllets d'euro: la producció en una impremta del banc central emissor o mitjançant l'adjudicació per un procés competitiu entre impremtes externes. Espanya va optar per la primera opció i va néixer IMBISA, una societat pública participada en un 80% pel Banc d'Espanya i en un 20% per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

La impremta de bitllets del Banc d'Espanya ja havia tingut diversos conflictes laborals, amb una vaga convocada a mitjans de l'any passat per incompliment del conveni i durant la qual ja es denunciava una elevada taxa de temporalitat. A més, segons va avançar 'Voz Populi', en el seu primer exercici la societat va perdre 3 milions d'euros.