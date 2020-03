2019: més estalvi de les famílies, més despesa de les administracions

Les famílies espanyoles van incrementar el seu nivell d'estalvi l'any passat gràcies a la pujada generalitzada de la renda, cosa que també els va permetre millorar els seus nivells de consum. Una millora de l'estalvi, però, que no es va traslladar al sector públic: el dèficit de l'Estat va superar amb escreix els límits imposats per la Unió Europea.

Concretament, les famílies espanyoles van estalviar el 2019 un 29,2% més que l'any anterior, mentre que el seu consum va créixer més moderadament, un 2,4%. Aquestes pujades es deuen sobretot a la millora de la renda de les famílies, del 3,9%, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En nombres absoluts, l'estalvi familiar a l'Estat va ser de 57.175 milions d'euros en total, mentre que el consum va ser de 717.287 milions. La pujada tant de l'estalvi com del consum té sentit en un context de creixement econòmic –i, per extensió, del poder adquisitiu de la majoria de ciutadans– com el que viu Espanya des del 2014, tot i que el 2019 va suposar una frenada després d'anys amb un ritme de creixement molt notable.

"El cicle econòmic ja estava baixant, i es va aconseguir que el 2018 no ho fes gaire", recorda Albert Carreras, catedràtic d'economia de la UPF. L'any passat, però, l'alentiment es va notar més: l'INE ha confirmat també que l'economia espanyola va créixer un 2%, una dècima menys que els pronòstics del govern. Aquesta xifra mostra la desacceleració patida pel conjunt de l'economia espanyola, que va en línia amb la de la resta d'economies desenvolupades del món, particularment a Europa.

Incompliment de l'objectiu de dèficit

Aquesta frenada del creixement té com a conseqüència una recaptació d'impostos més baixa per part de les administracions. Aquest dimarts l'INE també ha fet públiques les xifres de dèficit públic a Espanya, que el 2019 va ser del 2,7% del producte interior brut, set dècimes per sobre del límit marcat per la Comissió Europea.

A part de la menor recaptació, fruit d'un creixement més baix, una de les raons que expliquen el desviament és la falta de pressupostos estatals. El govern va aprovar "increments consensuats de la despesa", com per exemple pujades de salaris i pensions, mentre "no podia incrementar els recursos" que obtenia pel fet de no comptar amb un pressupost actualitzat, indica Albert Carreras.

De fet, el Congrés va aprovar per últim cop uns comptes públics a finals del 2017 (encara amb el Partit Popular a l'executiu) per a l'exercici 2018. Des d'aleshores, els pressupostos s'han anat prorrogant. Pedro Sánchez va intentar tirar-los endavant a principis del 2019, però la temptativa va fracassar per falta de suports parlamentaris i va optar per convocar unes eleccions l'abril passat que es van haver de repetir al novembre perquè no es va arribar a la majoria necessària per investir-lo com a president.

No obstant això, el dèficit elevat ve d'enrere, i es deu també a altres factors. Un d'ells és la Seguretat Social. El problema ve especialment de la disparitat salarial entre les generacions més joves i les més grans. Si bé la precarietat (sous baixos i molts més contractes temporals) és la norma entre els treballadors que s'incorporen al mercat de treball, els que encaren la jubilació ho fan havent passat molts anys amb feines, de mitjana, més estables i ben pagades, i, per extensió, obtenen pensions altes quan es jubilen.

"Els nous cotitzants cotitzen menys, i els nous titulars [de pensions] són més cars i surten del mercat de treball amb plenitud de drets", explica Carreras. Aquesta realitat impedeix que el dèficit de la Seguretat Social es tanqui, tot i que la quantitat de gent amb feina sigui la més alta registrada en la història d'Espanya.

De fet, segons dades de l'Eurostat, l'oficina europea d'estadística, el 2019 els costos laborals (salaris i cotitzacions pagades per les empreses) van créixer a Espanya a un ritme inferior al de la mitjana europea. Concretament, mentre a l'Estat es van incrementar en 21,8 euros per hora –un 2,5% més que el 2018–, al conjunt de la UE la pujada va ser de 31,4 euros per hora.