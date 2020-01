“L’increment em servirà per pagar la targeta del metro”

L’increment del salari mínim interprofessional (SMI) de 900 a 950 euros al mes acordat aquesta setmana entre sindicats, patronals i govern espanyol beneficiarà, segons el ministeri de Treball, milions de treballadors. L’ARA ha parlat amb tres treballadores que se’n beneficiaran i veuran augmentat el seu sou en 50 euros mensuals, pujada que s’aprovarà la primera setmana de febrer però que s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener. Les tres assalariades explicaven en el diari del 5 de gener com s’ho feien per sobreviure amb 900 euros al mes.

L’Ester Boix, de 43 anys i que treballa de recepcionista en un gimnàs, té el grau d’història i un màster de gestió cultural. A causa del seu salari i de la manca de demanda laboral en el seu camp d’estudis ha hagut de renunciar a independitzar-se. “950 euros continuen sent insuficients perquè una persona pugui llogar un pis i fer-se càrrec de totes les despeses que aquest pas suposa”, explica. Tot i així, Boix assegura que aquest és el camí per arribar als 1.200 euros pactats pel PSOE i Unides Podem, que s’haurien de compaginar -afegeix- amb una regulació dels preus dels pisos: “S’haurà de veure si compleixen, però sense els dos passos no es podrà garantir l’accés a un habitatge digne”.

“No em serveix de res”

La Sandra Ulloa, de 39 anys, i la Lisbeth Rivera, de 44, treballen totes dues cuidant gent gran. La primera viu en un pis de lloguer de dues habitacions amb els seus tres fills i té una de les habitacions rellogada per arribar a finals de mes. A més, combina tres feines per tirar endavant la família. “Si he de ser sincera aquesta pujada no em serveix pràcticament de res. Em servirà per comprar la targeta de metro mensual, res més”, assegura. Igual que Boix, creu que quan sí que notarà l’impacte serà quan realment arribi als 1.200 euros. “És una xifra que, tenint en compte el cost de la vida a Espanya, comença a tenir cara i ulls”, diu.

Rivera, en canvi, viu al pis on cuida una persona gran. “A mi també em servirà per comprar la targeta mensual del metro”, explica. Rivera defensa que el salari mínim s’hauria de fixar “amb responsabilitat”, sense afectar els empresaris i garantint una mínima qualitat de vida als treballadors. “Cosa que ara mateix no passa”, deixa clar. Tal i com defensa Boix, assegura que cal, “de manera urgent”, controlar els preus dels lloguers a Barcelona. “Amb el salari mínim és impossible llogar un pis i ni tan sols una habitació”, lamenta.