El Cercle d'Empresaris madrileny demana una única indemnització per acomiadament: 18 dies per any treballat

El Cercle d'Empresaris ha defensat aquest dimecres que s'igualin les indemnitzacions per acomiadament de temporals i indefinits a 18 dies per any treballat.

Actualment les indemnitzacions que es paguen a treballadors temporals és de 12 dies per any treballat, mentre que als indefinits és de 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament per causes objectives i de 33 a 45 dies per any treballat en els acomiadaments improcedents.

La petició la recull el document 'Reformes econòmiques per a una nova legislatura', que ha estat presentat pel president del Cercle, John de Zulueta; el president del Grup de Treball d'Economia i Unió Europea, Joan Maria Nin, i la directora d'Economia, Alicia Coronil.

La idea, explica l'organització empresarial, seria reduir els costos de l'acomiadament i convergir als nivells dels països amb taxes més baixes de temporalitat i atur, com el Regne Unit, Alemanya i Suècia.

El Cercle d'Empresaris també proposa al pròxim govern espanyol modernitzar el sistema de contractació i establir un menú de tres grans contractes, tant a temps parcial com complet: indefinit, per necessitats empresarials (de durada determinada) i juvenil (de formació).

Així mateix, aposta per implantar un sistema mixt de negociació col·lectiva adaptada a l'empresa pel que fa a salaris i jornada laboral i als convenis sectorials en matèria de salari mínim, formació i fons de pensions o de maternitat, en la línia amb l'experiència danesa.

L'organització empresarial recomana al futur govern espanyol acordar una agenda econòmica amb objectius "realistes", que permeti mantenir la senda de creixement i accelerar la reducció del pes del deute públic per assegurar la sostenibilitat de l'estat de benestar.

Desincentivar la jubilació anticipada

En matèria de pensions, el Cercle d'Empresaris reclama la creació d'un sistema de comptes nocionals en què es registrin les aportacions individuals de cada cotitzant i els rendiments corresponents a la seva vida laboral, com passa a Suècia i Itàlia. Defensa també elevar gradualment el període de càlcul de la pensió, estenent en el futur a tota la vida laboral, i demana desincentivar la jubilació anticipada i fomentar l'ampliació voluntària de la vida laboral més enllà dels 67 anys.