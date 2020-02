El 2020 arrenca amb una lleu millora econòmica

El 2020 ha començat amb moltes incerteses en l'àmbit de l'economia, amb alguns indicadors a la baixa que refermen un alentiment general. Per exemple, aquest dilluns s'han publicat les dades de matriculacions del mes de gener, amb un descens del 7,1% a Catalunya i del 7,6% a Espanya respecte del gener de l'any passat, de manera que s'ha trencat amb el repunt que s'havia produït els últims quatre mesos de l'any passat.

No obstant això, hi ha qui pensa que la lectura dels principals indicadors mostren que "l'alentiment és inferior al que s'havia previst", segons diu José García Montalvo, catedràtic d'Economia de la UPF, que matisa que la crisi del coronavirus pot fer variar les previsions. "La lectura del PIB del 2019 indica, com s'esperava, un debilitament de la demanda interna, però una millora en les exportacions", diu García Montalvo, "però ara cal veure què passa amb la Xina, que és un soci comercial molt important".

La desacceleració de l'economia es deixa veure també en altres sectors econòmics, a més de l'automoció. El PIB espanyol va créixer un 2% el 2019, l'increment més baix des del 2014. Un altre sector que nota l'alentiment és la construcció. Segons les dades del Col·legi d'Arquitectes, la superfície visada l'any 2019 a Catalunya –projectes als quals dona el vistiplau el Col·legi– va ser de 4,7 milions de metres quadrats, un 4,8% més que l'any anterior. Malgrat el creixement, les xifres mostren una clara desacceleració després d'anys de creixements de dos dígits. A Barcelona, en contra del que havia passat els últims cinc anys, la superfície d'habitatges visada va caure un 15,6%. A més, des de l'estiu el mercat hipotecari a Espanya s'ha situat en decreixements, i els preus dels pisos de segona mà han baixat un 0,3% al gener, com indica l'últim informe de Fotocasa. "La inversió residencial ha caigut a una velocitat molt més ràpida que la resta de l'economia", diu García Montalvo.

També la indústria ho nota. L'activitat de l sector manufacturer espanyol va tornar a caure al gener, tot i que el ritme de contracció va ser inferior a l del mes de desembre , segons l'índex de gestors de compres ( PMI ) , que va arribar als 48,5 punts des dels 47,4 de l'últim mes del 2019 . Les fàbriques van continuar retallant ocupació per novè mes consecutiu i ho van fer , a més, al ritme més alt en més de sis anys, segons IHS Markit . Unes dades que quadren amb l'últim informe de la patronal Pimec, que mostra un estancament de les pimes industrials, encomanades per l'alentiment general de l'economia.

Brots verds a Europa



La clau està en saber si la tendència a la baixa d'aquests indicadors es mantindrà o es capgirarà els pròxims mesos. Hi ha qui després de les dades de l'activitat manufacturera a Europa veu una situació millor. La contracció de l'activitat manufacturera a la zona euro va continuar durant el gener, tot i que el ritme de deteriorament va ser el més feble des de l'abril del 2019, segons l'índex de gestors de compres (PMI) elaborat per IHS Markit, que aprecia "brots verds de recuperació" en el començament del 2020, segons Chris Williamson, economista en cap d'IHS Markit.

I en el mercat laboral, malgrat que l'atur es continua reduint, el tancament del 2019 deixa clar que el ritme de creació d'ocupació s'ha alentit. Segons les dades de l'atur registrat, l'any passat el nombre de persones sense ocupació a Catalunya es va reduir en un 1,2%, quan l'any anterior la reducció de l'atur era del 6%. De fet, el 2019 és l'any amb una reducció de l'atur més feble des de l'inici de la recuperació, que, a més, està molt basada en l'ocupació temporal.